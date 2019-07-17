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Gazeteci Yazar Özışık 15 Temmuz’da yaşananları anlattı

Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansta 15 Temmuz akşamı yaşananları anlattı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
Gazeteci Yazar Özışık 15 Temmuz’da yaşananları anlattı

Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansta 15 Temmuz akşamı yaşananları anlattı.


Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık, 15 Temmuz gecesinin kahramanlarının yaptıklarını anlattı. Özışık, Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türkiye’ye büyük zararlar verdiğini ifade ederek, "İçimizde bizler gibi görünüp, sadece bize ihanet etmek isteyen bir gruptur. Bizi en zayıf zamanımızda vuran bir gruptur. Türkiye’de hangi planı yaparlarsa yapsınlar, neyle gelirlerse gelsinler, 15 Temmuz’da tanklarla, uçaklarla geldiler, bir kahraman ortaya çıktı. Bir Ömer Halisdemir, sadece bir beylik silahıyla darbenin yönünü değiştirmiştir. Tek başına hiç kimseye bakmadan, Ömer Halisdemir, 15 Temmuz günü emeklilik planları yapıyor. 3 ay kalmış emekliliğine yeni bir ev alıyor. Girip evin boyasını, badanasını, çiçeğini her şeyini kendisi ayarlıyor. Emekliliğine 3 ay var, o telefon geldiğinde, ben bir tarafa saklanayım, ben mi kaldım demiyor. Bir saniye beklemeden şehadete sürüyor” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşları meydana davet etmesiyle milyonların meydana indiğini ifade eden Özışık, sözlerini şöyle sürdürdü:


“O akşam daha birçok kişi ne olduğunu anlamadığı sırada bir genç duvarın üzerine çıkıyor. ‘Allah’ını seven yetişsin, devrin Abdulhamid’ini deviriyorlar’. 17 yaşında bir genç, on binleri alıp getiriyor, Cumhurbaşkanının evinin oraya, televizyonlarda izlerseniz o gencin sesini duyarsınız” dedi.



"F16’ya süpürge isabet ettiren tek milletiz"


Özışık, “Dünya üzerinde balkonun önünden geçen F 16’ya süpürge sapı isabet ettiren tek millet Türk milletidir. Onun için bu millet bölünmez, yine başka bir kişi balkondan sarkıyor. Ne yapmak istiyorsun diyorlar, F16’nın üzerine atlayacağım. Nasıl yapacaksın diyorlar, kanadını tuttuğum zaman gerisi kolay, gerisini hallederim diyor. Bu bir iman, bir inançtır. Halka kurşun yağdıran helikoptere parmak sallayarak, benzinin biter diyen bir milletiz. Dünyada havada uçan helikopteri tehdit eden tek millet bu millettir” diye konuştu.


Konferansa Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
  1. doğa

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