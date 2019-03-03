Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal’dan Seyyid Ahmet Arvasi anısına konferans

Seyyid Ahmet Arvasi anısına Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal, tarafından konferans verildi.

Birlik Vakfı’nde düzenlenen programda konuşan Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal, Seyyid Ahmet Arvasi’nin sağlık problemlerinin olmasına karşın, Türkiye Gazetesi’ndeki yazılarını ölümüne kadar sürdürdüğünü belirterek, Seyyid Ahmet Arvasi’nin, Hz. Peygamber’in (sav) soyuna bağlı bir aileden geldiği için aslen “Seyyid” olduğunu kaydetti.

Köksal konuşmasında Seyyid Ahmet Arvasi’nin savunduğu düşüncelerini bir yazısında şu cümlelerle ifade ettiğini aktardı. “Ben, İslâm iman ve ahlâkına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, büyük Türk Milleti’ni iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece İslâmı gaye edinen Türk Milliyetçiliği şuuruna sahibim. Benim milliyetçilik anlayışında, asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur. İster azınlıklardan gelsin, ister çoğunluktan gelsin, her türlü ırkçılığa karşıyım.”

Köksal, Seyyid Ahmet Arvasi’nin özellikle ilk iki eseri olan “Kendini Arayan İnsan” ve“İnsan ve İnsan Ötesi” adlı kitaplarıyla tanındığını ve geniş ilgi topladığını eserlerinin çoğunda ise bütün çabasının imanlı bir gençlik yetişmesine yönelik olduğunu söyledi. Seyyid Ahmet Arvasi’nin bu yüzdende çırpındığını, kafa yorduğunu ve ölünceye kadar da bu yönünü değiştirmediğini ifade etti.