0553 313 94 23

Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal’dan Seyyid Ahmet Arvasi anısına konferans

Seyyid Ahmet Arvasi anısına Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal, tarafından konferans verildi.

03 Mart 2019 Pazar 13:58
Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal’dan Seyyid Ahmet Arvasi anısına konferans

Seyyid Ahmet Arvasi anısına Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal, tarafından konferans verildi.


Birlik Vakfı’nde düzenlenen programda konuşan Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal, Seyyid Ahmet Arvasi’nin sağlık problemlerinin olmasına karşın, Türkiye Gazetesi’ndeki yazılarını ölümüne kadar sürdürdüğünü belirterek, Seyyid Ahmet Arvasi’nin, Hz. Peygamber’in (sav) soyuna bağlı bir aileden geldiği için aslen “Seyyid” olduğunu kaydetti.


Köksal konuşmasında Seyyid Ahmet Arvasi’nin savunduğu düşüncelerini bir yazısında şu cümlelerle ifade ettiğini aktardı. “Ben, İslâm iman ve ahlâkına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, büyük Türk Milleti’ni iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece İslâmı gaye edinen Türk Milliyetçiliği şuuruna sahibim. Benim milliyetçilik anlayışında, asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur. İster azınlıklardan gelsin, ister çoğunluktan gelsin, her türlü ırkçılığa karşıyım.”


Köksal, Seyyid Ahmet Arvasi’nin özellikle ilk iki eseri olan “Kendini Arayan İnsan” ve“İnsan ve İnsan Ötesi” adlı kitaplarıyla tanındığını ve geniş ilgi topladığını eserlerinin çoğunda ise bütün çabasının imanlı bir gençlik yetişmesine yönelik olduğunu söyledi. Seyyid Ahmet Arvasi’nin bu yüzdende çırpındığını, kafa yorduğunu ve ölünceye kadar da bu yönünü değiştirmediğini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:58
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları işitme kaybına neden olabilir
    1. Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları..
    2. Başkan Bakıcı’dan Yeşilay Haftası..
    3. Aydın’da kaza: 2’si ağır, 4 yaralı
    4. Müzik dinlerken trenin geldiğini..
    5. Rio Karnavalı şiddetli yağmura rağmen..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den ayrıldı
    7. Ankara'da kıraathaneye pompalı tüfek..
    8. BB Erzurumspor-Galatasaray maçının..
    9. Oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye oldu
    10. Kayseri şehidini uğurladı
    11. Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli..
    12. Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi ve..
    13. Ford Trucks, global büyümesini..
    14. Nadir insanlardan ve ailelerinden..
    15. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    16. Burhaniye’de 23 yıllık başkan yeniden..
    17. Evlilik okulu projesi ile 26 bin 874..
    18. Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal’dan..
    19. Denizli Basket Bornova Bossan’ı farklı..
    20. Aydın'da düzensiz göçmen..
    21. "Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne..
    22. Hatay Devleti’nin tek Cumhurbaşkanı..
    23. Çivril’de polisten huzur ve asayiş..
    24. Aranan kişilere yönelik sıfırın..
    25. Türklerin Anadolu’yu alırken denize..
    26. Odunpazarı Belediyesi metruk binalarda..
    27. Hulusi Akar ve Yaşar Güler'den 37 yıl..
    28. Şanlıurfa’da konservatuar şube..
    29. ‘Türkiye’ye destek’ İtalyanları böldü
    30. Beyoğlu’ndaki yangın faciasında..
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var