Gazeteci - Yazar Abdurrahman Dilipak canlı yayında gündemi değerlendiyor

Yeniakit.com.tr canlı yayınında Gazeteci Mehemt Özmen’in moderatörlüğünü yaptığı ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilapak gündemi değerlendiriyor.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın Dilipak, koronavirüsle ilgili olarak neler söylersiniz?

Gazeteci - Yazar Abdurrahman Dilipak: Biliyorsunuz kenevir için son dönemde bazı adımlar atıldı. Ama bunlar yeterli değildir.

Koronavirüs malesef yaz aylarında etkili olmaya başladı. Bu tanı kitleri başka hastalıkları da koronavirüs olarak gösterebilir. Aşı çıkmak üzere diyorlar, göreceğiz. Şimdi 3 ayrı mutasyona uğramış, korona virüslerinin onlarca türü var. Koronavirüs biyolojik savaşın prototibi olarak geliştirilmiş bir mikrop bu, Bunun arkasından da yapay zekalı robatlar gelecek. Beyninize çip takmayı bile düşünüyorlar. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Korona bunun bahanesi oldu. Bir deneme yaptılar.

Maske bence masum bir şey değil, sokağa atıyorsunz. Kedi köpek temas ediyor. Biz bütün meseleyi evinden çıkmaya ayırdık.