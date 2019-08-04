Gazeteci Salih Yalçın’ın baba acısı KAR TV Genel Yayın Yönetmeni Salih Yalçın babasını kaybetti.

KAR TV Genel Yayın Yönetmeni Salih Yalçın babasını kaybetti.

Gazeteci Salih Yalçın’ın babası 93 yaşındaki Hacı Muhlis Yalçın’ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Gez Camii’nde kılındı.

Hacı Muhlis Yalçın’ın Gez camiinde kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gazeteciler ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yalçın, dualar ile Asri Mezarlığına defin edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.