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Korona Virüs

Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandığını böyle duyurdu: Durumum kritik

Gazeteci Sabahattin Önkibar, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 09:37:00 -
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandığını böyle duyurdu: Durumum kritik

OdaTv'de makaleler kaleme alan gazeteci Sabahattin Önkibar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Önkibar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar birçok gazetede çalışan Sabahattin Önkibar, en son 7 yıl boyunca çalıştığı Aydınlık Gazetesi'nden 2019 yılının nisan ayında ayrıldıktan sonra 2019 Mayıs'ta OdaTv'de makaleler kaleme almaya ve kendi adıyla açtığı Youtube kanalı üzerinden düzenli olarak bağımsız yayınlar yapmaya başladı.

Öte yandan Önkibar, YouTube kanalından yayınladığı videoda, ''Halk TV'nin görünen sahibi ya da Deniz Baykal'dan satın alan sahibi'' olarak nitelendirdiği Cafer Mahiroğlu tarafından aranarak ölümle tehdit edildiğini iddia etmişti.

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