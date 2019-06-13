Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

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