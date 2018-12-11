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Gazeteci Öztürk'ün "FETÖ'ye yardım" davasında karar

Gazeteci Ece Sevim Öztürk'ün "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı dava karar bağlandı- Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Öztürk'ü "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hakkında tahliye kararı verdi

11 Aralık 2018 Salı 19:06
Gazeteci Öztürk'ün "FETÖ'ye yardım" davasında karar

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Ece Sevim Öztürk, "(FETÖ) silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklu yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Ece Sevim Öztürk ve avukatı katıldı.

Dosyanın karara bağlanacağının bildirilmesinin ardından son sözleri sorulan sanık Öztürk, ''Adalete inanıyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilsin.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ün "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki süreç ve yargılama sırasındaki tutumu, verilen cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezanın 3 yıl 1 ay 15 güne düşürülmesine hükmetti.

Heyet, sanık hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davaya ilişkin olarak ise Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kurallarını dikkate alarak, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ceza verildiği gerekçesiyle diğer suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Sanık Öztürk'ün tutuklulukta geçirdiği süre ve almış olduğu cezayı göz önüne alan mahkeme, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanığın tahliyesine karar verdi.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 19:06
  1. Gazeteci Öztürk'ün "FETÖ'ye yardım" davası

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