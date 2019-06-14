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Odatv, FETÖ ve Kemalistler tahrik etti magandalar harekete geçti! Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!

Bir süredir FETÖ’cü hesaplar ile Odatv tarafından hedef gösterilen Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan’a, Cuma namazı için evinden çıktığı sırada magandalar beyzbol sopalarıyla saldırdı. Saldırıda yaralanan Alan’ın tedavisi sürüyor.

14 Haziran 2019 Cuma 14:21
Odatv, FETÖ ve Kemalistler tahrik etti magandalar harekete geçti! Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!

 yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi gazeteci Murat Alan’a saldırı!.. Geçtiğimiz günlerde Akit TV yayınında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekoncu generalleri kasdederek söylediği sözler bağlamından koparılarak FETÖ’cü sosyal medya hesapları ve Odatv tarafından yayınlanan Murat Alan’a evinin önünde saldırıldı.

Cuma Namazı saatinde şok saldırı

Öğlen saatlerinde Cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan Murat Alan’a, magandalar beyzbol sopalarıyla saldırdı. Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Murat Alan, çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alan’ın tedavisi sürüyor.

FETÖ ve Oda tv hedef gösterdi!

Alan’ın Akit TV yayınındaki FETÖ ve Ergenekon davalarından yargılanan generalleri kasdederek söylediği sözler bağlamından koparılıp çarpıtılarak önce FETÖ’cü “Kaç Saat Oldu” isimli twitter hesabından, ardından da Oda tv, Cumhuriyet ve Sözcü gibi yayın organlarından paylaşıldı. Konuyu çarpıtarak defalarca haber yapan Oda tv’nin yayınlarının akabinde Milli Savunma Bakanlığı da Murat Alan hakkında dava sürecini başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:21
  1. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü
  2. Murat Alan
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