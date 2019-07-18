Gazeteci Kemal Beyatlı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği eski başkanlarından gazeteci Kemal Beyatlı, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Beyatlı için Fatih Camisi'nde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Beyatlı'nın eşi ve çocukları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından, Beyatlı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Şişli Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.



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