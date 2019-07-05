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Gazeteci İrfan Atagün, ailesi ve sevenleri tarafından anıldı

Gazeteci yazar İrfan Atagün, vefatının 12’inci yılında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:31
Gazeteci İrfan Atagün, ailesi ve sevenleri tarafından anıldı

Gazeteci yazar İrfan Atagün, vefatının 12’inci yılında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. İhlas Holding kurucusu Enver Ören ile birlikte yol arkadaşlığı yapan Atagün’ü anma toplantısında duygu dolu anlar yaşandı.


Gazeteci yazar İrfan Atagün vefatının 12’inci yıl dönümünde Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen Bâbıâli Enderun Sohbetleri’nde ailesi ve arkadaşları tarafından anıldı. 26 Haziran 2007 tarihinde İstanbul’da vefat ettikten sonra Eyüpsultan Mezarlığı’nda defnedilen yayıncı ve yazar İrfan Atagün’ün sevenleri, anılarını anlattı.Programda arkadaşlarları Reşat Şen, Rahim Er, Özer Revanoğlu, Kemal Çiftçi, Mehmet Nuri Yardım ve Gazi Altun birer konuşma yaptı. Anma töreni sırasında zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.


"Keşke hep yanımızda olsaydı"


İrfan Atagün’ün eşi Sevim Atagün uzun yıllar birlikte yaşadığı eşinin çok özel biri olduğunu belirterek, "Bizim için çok özel birisiydi. Dostlarından duyduğum zaman, öğrendim ki çok daha özel biriymiş. Keşke hep yanımızda olsaydı. Çok isterdik onunla beraber olmayı, beraber yaşlanmayı ama olmadı" dedi.


"Enver Ören’in danışmanlığını yaptılar"


Arkadaşlarından Mehmet Nuri Yardım ise, "İrfan Atagün Türk fikir hayatının ve basın hayatının müstesna isimlerinden birisidir. O ömrünü bu millete adamış biri. Rahmetle saygıyla anıyoruz. Ömrünün son yıllarında, Ömer Öztürkmen, Mehmet Emin Alpkan ile birlikte Enver Ören’in danışmanlığını yaptılar. Türkiye gazetesinde uzun yollar bulundular. Hep birlikte hareket ettiler" ifadelerini kullandı.


Türk Gençlik Teşkilatı’nın kurucusu İrfan Atagün, Ömer Öztürkmen ve Erdoğan Okçu ile 1950’li yılların önemli mizah dergisi Karakedi’yi çıkardı. Aynı dönemde Ergun Göze ve Mesut Yavuz Bilgin ile Amca Matbaası’nı kuran ve bu matbaada birçok önemli eserin basılmasına vesile olan Atagün, 1960’tan sonra Santral Yayınevi’ni kurdu. Atagün, 1969’da Mehmet Emin Alpkan’ın yayınladığı “Bizim Anadolu” gazetesinde bir süre görev yaptı. Daha sonra 1970’li yılların ortasında Ömer Öztürkmen’le Ortadoğu gazetesini okuyucularla buluşturan yazar, Edebiyat Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. Mehmet Emin Alpkan ile Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası’nın kurucu ve yöneticilerinden olan Atagün, 1980’li yılların başında ise Türkiye gazetesinde danışmanlık ve yazarlık yaptı.Ömrünü okumaya ve yazmaya adayan, “Tarihten Bir Yaprak”, “Osmanlı Padişahları” ve “Gönül Sultanları” kitaplarının sahibi İrfan Atagün, 26 Haziran 2007’de vefat etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:31
  1. doğa
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