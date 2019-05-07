0553 313 94 23

Gazeteci Hasan Cemal’in yargılandığı davada karar

Gazeteci Hasan Cemal’in ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

07 Mayıs 2019 Salı 19:46
Gazeteci Hasan Cemal’in yargılandığı davada karar

Gazeteci Hasan Cemal’in ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Cemal’in 3 bin 360 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.


Gazeteci Hasan Cemal’in ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hasan Cemal ile avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan sanık Hasan Cemal yazılarında barış kavramını ele aldığını söyleyerek, "Terör propagandası yapmadım, terör propagandasına alet olmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.


Savunmanın ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Cemal’in önce ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 3 ay 22 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme daha sonra verdiği hapis cezasını para cezasına çevirerek Hasan Cemal’in 3 bin 360 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: 2. gemimizi de gönderiyoruz!
    1. Bakan Çavuşoğlu: 2. gemimizi de..
    2. Fransa'da rehine operasyonu
    3. Çavuşoğlu-Aydarbekov ortak basın..
    4. Edremit’te fırınlara Ramazan denetimi
    5. Avrupa borsaları "ticaret anlaşması"..
    6. Irak, ABD ve Çin ile 53 milyar..
    7. Abdullah Gül’e “Hoca” tepkisi: “367..
    8. Prof. Erdem uyardı: Gençlerimizi..
    9. Edremit TDİOSB Projesi kuruluş..
    10. Sınıfta porno film izlediği iddia..
    11. Aydın şehidini bağrına bastı
    12. Denizkonak Balıkçı Barınağı’nda, yüzde..
    13. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB..
    14. Premier Lig'de "sezonun teknik..
    15. Galatasaray Babel bombasını patlattı
    16. "ABD'nin yaptırımlarına rağmen AB ile..
    17. KKTC’de 4’lü koalisyon hükümetinde..
    18. Şehit Muammer Ateş’in cenazesi..
    19. Suudi Arabistan'dan "Katarlıların umre..
    20. Gazeteci Hasan Cemal’in yargılandığı..
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak