Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın birincisi ‘Sevinç mi; hüzün mü?’ isimli fotoğrafıyla Edirne’nin Sesi Gazetesi’nden Tamer Yavuz oldu. Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nda bu yıl 23 gazeteci 92 fotoğrafla yarıştı.

Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın 8’incisi 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne’de görev yapan gazeteciler arasında düzenlendi. Kırkpınar’ı birebir soluyan, her anını yaşayan ve tanık olan gazetecilerin objektifinden Kırkpınar’ın gazeteci refleks ve perspektifiyle vurgulanması, fotoğraf kareleri aracılığıyla paylaşılmasının amaçlandığı yarışmada bu yıl da birbirinden güzel fotoğraflar yarıştı.

Yarışmanın Seçici Kurulu’nda Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Bilginkaya, Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Behiç Günalan ile Fotoğraf Sanatçısı Enver Şengül yer aldı.

İHA’ya Edirne Belediyesi Özel Ödülü

92 fotoğrafın yarıştığı yarışmanın birincisi ‘Sevinç mi; hüzün mü?’ isimli fotoğrafıyla Edirne’nin Sesi Gazetesi’nden Tamer Yavuz oldu. Yarışmada ‘Sımsıkı künde’ isimli fotoğrafı ile Edirne Gazetesi’nden Mert Soylu ikinci, ‘Kırkpınar Arkadaşlığı’ isimli fotoğrafı ile Hudut Gazetesi’nden Olgay Güler üçüncü oldu. Edirne Belediyesi Özel Ödülü’nü ise ‘Kırkpınar Şampiyonu ve Selimiye’ isimli fotoğrafı İhlas Haber Ajansı’ndan Koray Ustabaşı kazandı.

Fotoğrafları sergilemeye layık görülen yarışmacıların isimleri ise şöyle;

Alican Zeray (DHA), Arzu Özdemir (Edirne’nin Sesi Gazetesi- 3 Sergileme), Birol Çakan (Edirne’nin Sesi Gazetesi), Cihan Demirci (AA – 2 Sergileme), Ergin Yıldız (Yenigün Gazetesi), Gökhan Zobar (Yenigün Gazetesi-3 Sergileme), Hakan Şahin (AA – 3 Sergileme), Hamza Yasa (Edirne Olay),Hasan Boyacıoğlu (Edirne Gazetesi), Şener Urfa (Edirne Gazetesi), Resül Oruçoğlu (Edirne Medya TV),Umut Işık (Edirne Televizyonu), Yeşim Dramalı (Edirne Gazetesi)

Yarışmada birinci 2 bin 500 TL, ikinci 2 bin TL, üçüncü bin 500 TL, Belediye Özel Ödülü’nü kazanan gazeteci de bin TL, 20 adet sergileme-satın alma ödülünü kazanan 20 kişi de 300 TL para ödülünün sahibi oldu.