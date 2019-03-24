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Gazeteci Çurku, merhum kardeşi için mevlit okuttu

Van’da yayın yapan Özhaberci ve Diyabet gazetelerinin imtiyaz sahibi olan Murat Çurku, yaklaşık 10 ay önce kendisi gibi diyabet hastası olan ve Hakk’ın rahmetine kavuşan kardeşi Abdullah Çurku için mevlit okuttu.

24 Mart 2019 Pazar 13:17
Gazeteci Çurku, merhum kardeşi için mevlit okuttu

Van’da yayın yapan Özhaberci ve Diyabet gazetelerinin imtiyaz sahibi olan Murat Çurku, yaklaşık 10 ay önce kendisi gibi diyabet hastası olan ve Hakk’ın rahmetine kavuşan kardeşi Abdullah Çurku için mevlit okuttu.


Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Yörük Apartmanı’nda verilen mevlide, Çurku ailesinin yakınlarıyla sevenleri katıldı. Kardeşinin de kendisi gibi şeker hastası olduğunu dile getiren Murat Çurku, “Kardeşim kendi halinde biriydi. Zararsızdı. Belli bir süre Van’da kaldı, daha sonra Adana’ya yerleşti. Geçtiğimiz yıl çok rahatsızlanınca biz de kendisini buraya getirdik ve hastaneye yatırdık. Şeker hastalığından dolayı başka hastalıklar da oluştu. Hayata tutunamadı ve rahmete gitti. Bizler de yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybeden kardeşim için Mevlid-i Şerif okuttuk. Mevlit programımıza iş adamı Zahir Kandaşoğlu, Oktay Aksoy, Erkan Odabaşı, Basın İlan Kurumu Şube Başkanı Çetin Yılmaz, şube çalışanı Murat Uman, VASKİ Basın Birimi Sorumlusu Mehmet Feyyat, gazeteci arkadaşlarım Salih Deniz, Bişar Ulutaş, Rıdvan Can, Arif Karakaş ile çok sayıda yakınımız ve sevenlerimiz katıldı. Allah hepsinden razı olsun. Kardeşime de bir kez daha rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:17
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