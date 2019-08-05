0553 313 94 23

Gazeteci Cüneyt Cebenoyan'ın vefatı

Seydişehir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Cebenoyan, toprağa verildi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:04
Gazeteci Cüneyt Cebenoyan'ın vefatı

İSTANBUL (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren gazeteci Cüneyt Cebenoyan, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Cüneyt Cebenoyan için görev yaptığı Mecidiyeköy'deki Birgün Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Cüneyt Cebenoyan’ın naaşı alkışlarla cenaze töreninin yapılacağı Zincirlikuyu Camisi’ne götürüldü.

Aynı kazada yaralanan Cebenoyan'ın eşi Ayşegül Cebenoyan ile kızı Elif, törende taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine ailesi, meslektaşları, çok sayıda seveninin yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oyuncu Cengiz Atay, Gazeteci-yazar Hayri Kozanoğlu ile Oğuzhan Müftüoğlu katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ebenoyan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Birgün gazetesi köşe yazarı Cüneyt Cebenoyan, kullandığı otomobilin cumartesi günü Seydişehir-Konya karayolunun 5. kilometresinde, başka bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada eşi Ayşegül Cebenoyan da yaralanmıştı.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:04
  1. BirGün gazetesi
  2. Konya
  3. Seydişehir
  4. Şişli
  5. trafik kazası
  6. Zincirlikuyu Mezarlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz isale hattında çalışma yaptı
    1. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    2. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    3. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    4. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet..
    5. TOGEM’den kursiyerlerine aile eğitim..
    6. Başkan Çınar, eğitim merkezlerini..
    7. Şanlıurfa’da genç yetenekler..
    8. Alanya’da otomobile çarpan ehliyetsiz..
    9. Pişkin, “Yapraklı Kavşağında..
    10. Adıyaman Belediyesi, duraklarda..
    11. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un..
    12. Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!
    13. Skolyoz ve tedavisinde hidroterapinin..
    14. Emre Kılınç ve Hugo Vieira sağlık..
    15. Denizli’deki atıktan türetilmiş yakıt..
    16. Alanya’da çaya düşen adamın cesedi 27..
    17. Dilimi 5 lira satılıyordu şimdi tanesi..
    18. Etiyopya’da polis iki meslektaşını..
    19. Köylerde asfaltlama çalışmaları sürüyor
    20. Adıyaman Barosu’ndan öldürülen Hüseyin..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı