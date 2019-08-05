Gazeteci Cüneyt Cebenoyan'ın vefatı Seydişehir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Cebenoyan, toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren gazeteci Cüneyt Cebenoyan, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci Cüneyt Cebenoyan için görev yaptığı Mecidiyeköy'deki Birgün Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Cüneyt Cebenoyan’ın naaşı alkışlarla cenaze töreninin yapılacağı Zincirlikuyu Camisi’ne götürüldü. Aynı kazada yaralanan Cebenoyan'ın eşi Ayşegül Cebenoyan ile kızı Elif, törende taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine ailesi, meslektaşları, çok sayıda seveninin yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oyuncu Cengiz Atay, Gazeteci-yazar Hayri Kozanoğlu ile Oğuzhan Müftüoğlu katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ebenoyan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. Birgün gazetesi köşe yazarı Cüneyt Cebenoyan, kullandığı otomobilin cumartesi günü Seydişehir-Konya karayolunun 5. kilometresinde, başka bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada eşi Ayşegül Cebenoyan da yaralanmıştı.









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