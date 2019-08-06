Gazeteci Burucu dünya evine girdi Gazeteci Kerim Burucu düzenlenen nikah töreni ile hayatını Fadime Narmanlı ile birleştirdi.

Gazeteci Kerim Burucu düzenlenen nikah töreni ile hayatını Fadime Narmanlı ile birleştirdi.

Öğretmenevi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yaptı.Genç çifte mutluluklar dileyen Aydemir, evlilik cüzdanını gelin Fadime Burucu (Narmanlı)’ya verdi.

Burucu çiftini yakınları, meslektaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

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