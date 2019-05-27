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Gazeteci Bayhan ve Poyraz ortak kitap

Adanalı gazeteciler Fatih Bayhan ve Mehmet Poyraz “İslam’ın Rusya’daki Ayak İzi: Sultan Galiyev” adlı kitap çalışmasına birlikte imza attı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:34
Gazeteci Bayhan ve Poyraz ortak kitap

Adanalı gazeteciler Fatih Bayhan ve Mehmet Poyraz “İslam’ın Rusya’daki Ayak İzi: Sultan Galiyev” adlı kitap çalışmasına birlikte imza attı.


2016 yılından bu yana yeniden yayınlanan Sebilürreşad dergisinin yöneticiliğini de üstlenen Bayhan ve Poyraz geçtiğimiz günlerde okuruyla buluşan ve Rusya’da bölge Müslümanlarının 100 yıl önce lideri olan Sultan Galiyev’in yaşamının anlatıldığı kitap, farklı yazım tekniği ile dikkat çekiyor.


Biyografi türünde eser olmasına rağmen tarih çalışması izlenimi de veren “İslam’ın Rusya’daki Ayak İzi: Sultan Galiyev” adlı kitap Sebilürreşad Yayınevi’nden yayınlandı.


Milli Mücadele dönemi Türkiye’sinin de anlatıldığı kitapta, Mustafa Kemal ile Enver Paşa’nın Rusya’daki Bolşeviklerle olan temasları da incelenmiş. 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele için ilk adımı atan Mustafa Kemal’in ardından Bolşevikliği sorgulaması da çalışmada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:34
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