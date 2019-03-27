Gazeteci Başkaya’nın acı günü Antalya’daBelediye eski meclis üyesi ve gazeteci Songül Başkaya’nın, 73 yaşında vefat eden babası Sadık Hoçanlı son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’daBelediye eski meclis üyesi ve gazeteci Songül Başkaya’nın, 73 yaşında vefat eden babası Sadık Hoçanlı son yolculuğuna uğurlandı.

73 yaşındaki Sadık Hoçanlı, yaklaşık 2 aydır hastanede KOAH tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan Koçanlı, dün fenalaştığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Muratpaşa Belediyesi eski meclis üyesi ve Gerçek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Songül Başkaya’nın babası olan Sadık Hoçanlı için Uncalı Kent Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hoçanlı’nın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, Şehir Plancıları Odası Başkanı Ebru Manavoğlu, Ziraat Odası Başkanı Vural Şahin, partililer ile Hoçanlı ve Başkaya ailelerinin yakınları katıldı.

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