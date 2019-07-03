Gazeteci Barış Pehlivan'a verilen ceza

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, gazeteci Barış Pehlivan hakkında 2012'de İstanbul Sulh Ceza Mahkemesince verilen "hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı"nın, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi sebebiyle açıklandığını, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinin söz konusu kararı değiştirme veya yeniden değerlendirme yetkisine sahip olmadığını bildirdi.

Yılmaz, bazı basın yayın organlarında, "Barış Pehlivan, FETÖ elebaşına hakaret ettiği için ceza aldı" şeklindeki çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararın yeni bir yargılama ve mahkumiyet olmadığını vurgulayan Mehmet Yılmaz, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi kararının, 10 Ocak 2012'de İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin olduğunu belirtti.

Başkanvekili Yılmaz, İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinin, 2012'de Pehlivan hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'e hakaret" fiilinden değil, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9/4. maddesi uyarınca mahkumiyet kararı verdiğini hatırlattı.

Yılmaz, ‪Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 231/5. maddesine göre, sanığa verilen cezada bu madde kapsamında 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)' yapılmışsa, "beş yıllık denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmemesi ve varsa denetimli serbestlik tedbirine riayetsizlik gösterilmemesi durumunda süre sonunda açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırarak düşme kararı verileceğini" kaydetti.

CMK'nin ‪231/11. maddesinin ise "denetim süresi içinde kasten bir suç işlenmesi durumunda veya mahkeme tedbire hükmetmişse yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar" şeklinde emredici kuralı içerdiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yine aynı hükme göre, mahkeme eğer denetim süresi içinde işlenmiş kasıtlı bir suç sebebiyle hükmün açıklanmasına karar verecekse önceki hükmü olduğu gibi açıklamak zorundadır. Ancak denetim süresi içinde tedbir kararı verilip, tedbire riayetsizlik sebebiyle hükmün açıklaması gerekirse önceki hükümde değişiklik yapmak mümkün olabilecektir.

‪İlgili olayda, İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği HAGB kararı, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi sebebiyle açıklandığından İstanbul 18. Asliye ceza Mahkemesi söz konusu kararı değiştirme veya yeniden değerlendirme yetkisine sahip değildir. Ancak, karar ilgililer tarafından istinaf edilirse, yetkili istanbul Bölge Adliye Mahkemesinin görevli dairesince, bu dosya kapsamındaki delillere göre atılı suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, verilen hükmün hukuka uygun olup olmadığı değerlendirebilecektir."

- Ne olmuştu?

ODATV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen haberlerinin altında yer alan ve hakaret içerdiği iddia edilen yorumların kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle 2012 yılında 5 ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme bu cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlarda, 5 yıllık denetim süresi uygulanıyor.

5 yıllık süreçte kişi kasıtlı suç işlerse hükümün açıklanmasına karar veriliyor.

Barış Pehlivan, bu 5 yıllık süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıp hapis cezası aldığı için 2012'de aldığı cezaya ilişkin hükmün açıklanmasına karar verilmiş oldu.