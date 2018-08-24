Baki Özilhan kimdir? Gazeteci Baki Özilhan nerede ne zaman toprağa verilecek?

Baki Özilhan kimdir? Ulusal Kanal’da program yapan ve Basın Konseyi kurucusu olan Baki Özilhan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Baki Özilhan kimdir? Baki Özilhan nereli ve kaç yaşındaydı?

Son olarak Ulusal Kanal'da program yapan Gazeteci Baki Özilhan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü görevinde bulunan Baki Özilhan, cumartesi günü Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

BAKİ ÖZİLHAN KİMDİR?

2005-2015 yılları arasında CHP’nin Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü’nü yapan Baki Özilhan, 1968'de İstanbul Ü. Hukuk Fakültesini yarım bırakmak zorunda kaldı. 1980’de TRT’de görev aldı. A.A. Radyo Tv. (ARG ) Genel Müdürlüğünü üstlendi. 2000 - 2005. TRT'de "Televizyon Gazetesi" ve "Susma Konuş" diye iki program hazırlayıp sundu. UBA'da aralıksız 14 yıl Genel Müdürlük ve Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Basın Konseyi kurucusu, Yüksek Kurul ve Onur Kurulu üyesi, Sarı Basın Kartları Komisyonu üyesi ve TGC’nin Ankara Temsilcisi oldu. 2000’de yeniden döndüğü TRT’de beş yıl program yaptı.