0553 313 94 23

Gazeteci Bağcı mezarı başında anıldı

Gaziantep’te 1997 yılında görevi başında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 22’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:01
Gazeteci Bağcı mezarı başında anıldı

Gaziantep’te 1997 yılında görevi başında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 22’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.


Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, 1997 yılında görevi başında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren gazeteci Kemal Bağcı için anma töreni düzenlendi. Mezarı başında dualarla anılan Bağcı’nın mezarına meslektaşları ve ailesi karanfiller bıraktı.


Anma töreninde konuşan AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, “Kemal Bağcı, çok sevdiğimiz çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Her şeyin başı iyilik, iyi bir insan olmaktı. Kemal Bağcı da böyle bin insandı. Biz Bağcı’yı iyi bilirdik. Rabbim de kendisini en güzel yerde en güzel mertebede inşallah yerini verecektir. ben tüm basın camiasına başsağlığı kendisini Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan da “Ölümünün ardından 22 yıl geçmiş. 22 yıl önce bugün rahmeti rahmana kavuşmuş, unutulmamış. Ailesine sabırlar diliyorum. Ne mutlu ailesine ki meslektaşları tarafından unutulmamış mümtaz bir şahsiyetin huzurundayız. Şehit sadece cephede göğüs göğse düşmanla çarpışırken olunmaz. Evine helal rızk götürmek için işini en iyi yapabilmek için başına gelen kazayla rahmete kavuşursan yine şehit sayılırsın. Kemal kardeşimiz işini iyi yapmak için, evine ekmek götürmek için otobüsün üzerinde görevini en iyi şekilde yapmaya çalışırken şehit olmuştur. Gaziantep’in basın şehitleri arasında yerini almıştır. Cenab-ı Allah müjde veriyor. ‘Onlara ölü demeyiniz, onlar dirilerdir.’ Evet 22 yıldır hatırası yaşıyorsa, diri demektir" şeklinde konuştu.


Bağcı’nın iyi bir gazeteci olduğunu söyleyen GGC Başkanı İbrahim Ay ise arkasında güzel hatıralar bıraktığını ve Bağcı’yı unutmadıklarını kaydetti.


Anma programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, merhum Bağcı’nın ailesi, sevenleri ve meslektaşı katıldı.



Kazada yaralanıp, hastanede şehit olmuştu


Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mustafa Taşar’ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde başını tabelaya çarparak yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Bağcı, 22 Temmuz’da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
    1. Günün ilk yarısında en çok değer..
    2. Büyükşehir Belediyesi’nden sahil boyu..
    3. Güney Kore gemisine korsan saldırısı
    4. Erdemli Belediyesi’nden Muay Thai..
    5. Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
    6. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    7. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    8. 5D Simülatör Tırı Kahramanmaraş..
    9. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde..
    10. Çukurova Belediyesi ibadethaneleri..
    11. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    12. Avrupa’da Türk şirketlerine özel..
    13. Medipol Başakşehir’in, UEFA..
    14. Amed Sportif Faaliyetler’de 5 futbolcu..
    15. ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara..
    16. Adıyaman'da balkondan düşerek..
    17. Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
    18. Günün ilk yarısında şehir..
    19. Borsada günün ilk yarısı (2)
    20. Yüksek zirvelerin cenneti: Artabel..
    21. Borsada günün ilk yarısı (1)
    22. Bahçe kapısının altında kalan yaşlı..
    23. Milletvekili Halil Etyemez gündemi..
    24. UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
    25. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar..
    26. İstanbul için korkutan deprem uyarısı!
    27. Şehit kardeşinin faillerinin..
    28. Hindistan, ikinci Ay misyonunu yeniden..
    29. Serbest piyasada altın fiyatları
    30. Kaza ile patlayan tüfek ölüme neden..
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..