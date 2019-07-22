Gazeteci Bağcı mezarı başında anıldı

Gaziantep’te 1997 yılında görevi başında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 22’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, 1997 yılında görevi başında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren gazeteci Kemal Bağcı için anma töreni düzenlendi. Mezarı başında dualarla anılan Bağcı’nın mezarına meslektaşları ve ailesi karanfiller bıraktı.

Anma töreninde konuşan AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, “Kemal Bağcı, çok sevdiğimiz çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Her şeyin başı iyilik, iyi bir insan olmaktı. Kemal Bağcı da böyle bin insandı. Biz Bağcı’yı iyi bilirdik. Rabbim de kendisini en güzel yerde en güzel mertebede inşallah yerini verecektir. ben tüm basın camiasına başsağlığı kendisini Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan da “Ölümünün ardından 22 yıl geçmiş. 22 yıl önce bugün rahmeti rahmana kavuşmuş, unutulmamış. Ailesine sabırlar diliyorum. Ne mutlu ailesine ki meslektaşları tarafından unutulmamış mümtaz bir şahsiyetin huzurundayız. Şehit sadece cephede göğüs göğse düşmanla çarpışırken olunmaz. Evine helal rızk götürmek için işini en iyi yapabilmek için başına gelen kazayla rahmete kavuşursan yine şehit sayılırsın. Kemal kardeşimiz işini iyi yapmak için, evine ekmek götürmek için otobüsün üzerinde görevini en iyi şekilde yapmaya çalışırken şehit olmuştur. Gaziantep’in basın şehitleri arasında yerini almıştır. Cenab-ı Allah müjde veriyor. ‘Onlara ölü demeyiniz, onlar dirilerdir.’ Evet 22 yıldır hatırası yaşıyorsa, diri demektir" şeklinde konuştu.

Bağcı’nın iyi bir gazeteci olduğunu söyleyen GGC Başkanı İbrahim Ay ise arkasında güzel hatıralar bıraktığını ve Bağcı’yı unutmadıklarını kaydetti.

Anma programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, merhum Bağcı’nın ailesi, sevenleri ve meslektaşı katıldı.

Kazada yaralanıp, hastanede şehit olmuştu

Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mustafa Taşar’ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde başını tabelaya çarparak yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Bağcı, 22 Temmuz’da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.