Gazeteci baba, oğlu için zamanla yarışıyor

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Tekirdağ Avrupa Gazetesi'nde çalışan Uğur Alp, bedensel engelli oğlu için sergilediği fedakarlıkla çevresindekilerin takdirini topluyor.

Gazeteciliğe yaklaşık 45 yıl önce İstanbul'da başlayan Uğur Alp (59), askerden sonra annesinin memleketi Tekirdağ'a yerleşti.

Bir süre sonra evlenen Alp'in "Aslan" adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi.

Eşiyle ayrılmaları sonrası yüzde 95 bedensel engelli Aslan'la baş başa kalan Alp, gazetecilik gibi mesaisi belli olmayan bir meslekte oğluyla hep ilgilenmeye çalıştı.

Uğur Alp, 14 yaşındaki oğlunu okula bırakması sonrası gazete bürosuna giderek haberciliğini sürdürüyor, teneffüs aralarında okula giderek oğlunun ihtiyaçlarını gidermesinde yardımcı oluyor.

Gazeteci Uğur Alp, hem mesleğinde hem de oğlunu okula götürüp getirirken adeta zamanla yarışıyor.

- "Gazetecilik de babalık da fedakarlık ister"

Uğur Alp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteciliğin de tıpkı babalık gibi fedakarlık istediğini söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır Tekirdağ'da yaşadığını ve 12 yıl önce eşinden ayrıldığını anlatan Alp, şunları anlattı:

"Oğlum Aslan, yüzde 95 yürüme engelli ama zekası, becerileri çok üst düzeyde. Özel bireylerin ruh halleri biraz hassas. Sabah 08.30 gibi ders başı olduğu için saat 06.00 gibi uyanıyorum. Aslan'ın kahvaltısını hazırlıyorum. Annesi ile yollarımız ayrılalı 12 yıl oldu ama medeni çerçevede Aslan da ben de görüşüyoruz.

Evde hanım olmayınca ben hem baba, hem arkadaş, hem de annelik yapmaya çalışıyorum. Kahvaltı yaptıktan sonra oğlumun üstünü giydiriyorum, kitaplarını çantasını hazırlıyorum. Sonra oğlumu yürüyerek okula getiriyorum, sınıfına, sırasına yerleştiriyorum. Daha sonra yemeklerini yapıyorum, okula getiriyorum. Lavabo ihtiyaçları varsa onları yapmasına yardımcı oluyorum. Teneffüs aralarında gidiyorum, çıkışta da oğlumu okuldan alıp eve götürüyorum."



-"Kahraman bir baba"



Aslan'ın öğrenim gördüğü 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Hulusi Tatar da Uğur Alp'in fedakar bir baba olduğunu, oğlu ile sürekli ilgilendiğini, hiçbir şeyin eksik bırakmadığını belirtti.



Teneffüs aralarında bile oğlunu görmeye geldiğini aktaran Tatar, Aslan'ın da örnek bir öğrenci olduğunu belirterek, "Uğur ağabey yılın babası seçilecek bir baba. Fedakarca günde en az 3-4 üç dört kere getirip götürerek, Aslan'ın burada ihtiyaçlarını karşılamasına yardım ediyor. Kahraman bir baba. Onun bu emeğini çokça önemsiyoruz. Destek olamaya çalışıyoruz. Allah yardımcısı olsun, işi çok zor. Aslan da iyi bir öğrenci, iyi bir evlat. O da babasına yardımcı olarak zorlu bir süreç yürütüyorlar. Aslan ile 4 yıldır beraberiz. Ortaokulda bizim okulumuza geldi. O bizim Aslan'ımız. İyi bir öğrencimiz, örnek bir öğrencimiz." diye konuştu.