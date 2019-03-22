Gazeteci Arslan'ın gözaltına alındığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yarın düzenlenecek bir etkinliğe katılmak üzere gelen gazeteci Ayşenur Uyanık Arslan'ın gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Arslan'ın gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayımlandığı anımsatıldı.

Emniyet güçleri tarafından akşam saatlerinde kendisine adli bir konuyla ilgili tebligat yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişinin gözaltına alındığına dair haberlerin tamamen asılsız olduğu kaydedildi.

Arslan da bir otelde yaptığı açıklamada, gazetecinin kendisinin haber olmasını tatsız bir olay şeklinde nitelendirdi.

Bir toplantı için geldiği kentte otele yerleştiği sırada, kimlik numarası girildiğinde Emniyet Müdürlüğü sisteminde Ankara'da görülen bir davadan dolayı hakkında arama kararın bulunduğunun belirlendiğini anlatan Arslan, polis ekiplerinin geldiğini ancak gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

"Halkı, kin nefret ve suça teşvik" etme suçundan hakkında 40. Asliye Ceza Mahkemesince dava açıldığını ve bundan haberinin olmadığını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Konu hakkında hiçbir bilgim yok. Emniyete gidip ifade vereceğim, ondan sonra sorun çözülmüş olacak. Bir prosedür varmış, bunun yerine getirilmesi gerek. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu konuda herhangi bir dahli yok. Herhangi bir gözaltı emri, talimatı vermiş değil. Tamamen otomatik olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram otelin sistemine girilince arandığım ortaya çıktı."



