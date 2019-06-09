Gazdan zehirlenen iki kişi İstanbul’a sevk edildi Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi, gazdan zehirlenen 2 yabancı uyruklu hasta nedeniyle karantina altına alındı.

Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi, gazdan zehirlenen 2 yabancı uyruklu hasta nedeniyle karantina altına alındı.Hurdacı olduğu iddia edilen 2 kişi daha sonra İstanbul’a sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Lüleburgaz’a bağlı Ahmetbey beldesinde meydana geldi. Suriye uyruklu M.M. veTürkiye vatandaşı Y.E. isimli hurdacılar, hurda olarak aldıkları tüpü kestikleri sırada, tüpten çıkan gazdan zehirlendi. Zehirlendiklerini farkeden kişiler kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Hastalara müdahaleyi yapan doktorlar da gazdan etkilenince hastanenin acil servisi karantina altına alındı. Acil servisteki hastalar çevredeki özel hastanelere sevk edilirken, acil servise hasta kabulü durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, AFAD ekiplerinin hastaneye gelmesi bekleniyor.

2 hurdacının işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul’a sevk edildi.

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