Gazbir-Gazmer Türkiye İç Tesisat Komisyonu Kayseri’de Buluştu

Üyeleri doğal gaz şirketlerinin İç Tesisat yöneticilerinden oluşan Gazbir-Gazmer Türkiye İç Tesisat Komisyonu Kayseri’de bir araya geldi. Toplantı Kayserigaz’ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay’ın konuşması ile başlayan toplantıda doğal gaz piyasasındaki gelişmeler,mevzuat görüş çalışmaları, gibi konular ele alındı. İlerleyen günlerde yapılması planlanan çalışmaların da görüşüldüğü toplantı sonrasında komisyon üyeleri Kayserigaz’ın yeni binasını gezdi. Tarihi Kayseri Lisesi ve Erciyes Dağı’na yapılan gezinin ardından komisyon üyeleri Kayseri’den ayrıldı.

Kayserigaz İç Tesisat Yöneticisi M. Onur Aydın ‘‘Kayserigaz olarak İç Tesisat Komisyonu üyelerini Kayseri’de ağırlamaktan mutluluk duyduk. Yapılan bu toplantılarla diğer şirketlerle işbirliği içinde güvenli tesisatların oluşturulması doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sektördeki gelişmeleri, mevzuatlar ve teknolojik gelişmeler ışığında değerlendirerek ve görüşlerimizi paylaşıyoruz’’ dedi.