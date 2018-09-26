Gaz yapan yiyecekler hangileridir? Bebeklerde gaza neden olan yiyecekler
Gaz, bebeklerde sıklıkla rastlanan bir durum olarak annelerin karşısına çıkmakta. Gaz yiyeceklerin sindirimi sonucunda oluşur. İnsanda neden gaz olur? Gazın günlük hayatımızı olumsuz yönde etkilemesinin nedeni ise yiyeceklerin midede olması gereken kadar üğütülmeyipbağırsaklara gitmesidir. Peki hem bebeklerde hem de yetişkinlerde gaz yapan yiyecekler neler? Gaz yapan yiyecekler nasıl yenmeli?Gaz yapan yiyecekler hangileridir?26 Eylül 2018 Çarşamba 13:12
Gaz, bebeklerde sıklıkla rastlanan bir durum olarak annelerin karşısına çıkmakta. Gaz yiyeceklerin sindirimi sonucunda oluşur. İnsanda neden gaz olur? Gazın günlük hayatımızı olumsuz yönde etkilemesinin nedeni ise yiyeceklerin midede olması gereken kadar üğütülmeyip bağırsaklara gitmesidir. Peki hem bebeklerde hem de yetişkinlerde gaz yapan yiyecekler neler? Gaz yapan yiyecekler nasıl yenmeli? Gaz yapan yiyecekler hangileridir?
Gaz yapan yiyecekler hangileridir ve bu yiyecekler nasıl tüketilmeli? Gaz sorununu azaltmak için gaz yapan yiyecekleri tüketmemek yanlıştır. Doğru çözüm yolu, gaz yapan yiyecekleri bir arada ya da aynı gün tüketmemek olabilir.
Gaz yapan yiyecekler hangileridir?
Fasulye
Nohut
Mercimek
Soğan
Patates
Lahana
Enginar
Bezelye
Karnabahar
Kereviz
Brüksel lahanası
Kuşkonmaz
Brokoli
Havuç
Salatalık
Turp
Yeşil biber
Muz
Elma
Armut
Portakal
Kuru erik
Kuru üzüm
Kayısı
Şeftali
Süt
Süt ürünleri
Dondurma
Peynir
Buğday
Yulaf kepeği
Gazlı içecekler ve meyve suları
Bebeğinize gaz yapan besinler neler?
ANNE SÜTÜ
Bebeğinizi ilk 6 ay sadece anne sütü vermelisiniz. Anne sütünde bebeğin ihtiyacı olan herşey var. Hazmının kolay olması da anne sütünü daha avantajlı hale getiriyor. Ancak bazı durumlarda anne sütüne gaz yapan bakteriler bulunabilir. Bu durum annede görülen gaz problemleri, kahve, sigara, turunçgiller ya da gazlı içeceklerin anne tarafından tüketilmesine bağlı olarak gelişiyor. Yediğiniz ve içtiğiniz şeyler anne sütüyle bebeğinize de geçer. Dolayısıyla emzirdiğiniz süre boyunca gaz yapan besinlerden uzak durmalısınız.
İNEK SÜTÜ
İnek sütü hem bebeğinize hem de size gaz yapabilir. Bu nedenle özellikle bir yaşına kadar bebeğinize inek sütü vermeyin. Emzirdiğiniz süre içinde siz de inek sütü tüketmeyin.
YOĞURT
Bebeğinizin gelişimi için gerekli olan yoğurt içeriğindeki laktoz sebebiyle bebeğinize gaz yapabilir. Bu durumda bebeğinize laktozsuz yoğurt veya probiyotik yoğurt yedirmeyi deneyebilirsiniz.
BAKLAGİLLER
Nohut, fasulye,mercimek, bakla, barbunya gibi baklagiller besleyici olmalarına rağmen bebeğinize gaz yapabilir. Baklagilleri haşlayıp ezerek bebeğinize yedirebilirsiniz ancak gaz sorununu önlemek için haşladığınız baklagillerin suyunu süzdükten sonra 1 gece daha soğuk suda bekletin. Eğer suda bekletmeye zamanınız yoksa haşlama suyuna bir tatlı kaşığı kadar karbonat da atabilirsiniz. Bu sayede bebeğiniz gaz sancısı çekmez.
SEBZELER
Brüksel lahanası, enginar, lahana, brokoli gibi sebzeler de bebeklere gaz yapar. Bu sebzeleri haşlama suyuna bir miktar kimyon katarak pişirirseniz gaz miktarı azalır. Ayrıca bebeğinize yedirdiğiniz sebzelerin organik ve taze olmasına da özen gösterin.
MEYVELER
Erik, elma, armut, şeftali gibi meyveler bebeklere gaz yapabilir.
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