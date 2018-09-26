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Gaz yapan yiyecekler hangileridir? Bebeklerde gaza neden olan yiyecekler

Gaz, bebeklerde sıklıkla rastlanan bir durum olarak annelerin karşısına çıkmakta. Gaz yiyeceklerin sindirimi sonucunda oluşur. İnsanda neden gaz olur? Gazın günlük hayatımızı olumsuz yönde etkilemesinin nedeni ise yiyeceklerin midede olması gereken kadar üğütülmeyipbağırsaklara gitmesidir. Peki hem bebeklerde hem de yetişkinlerde gaz yapan yiyecekler neler? Gaz yapan yiyecekler nasıl yenmeli?Gaz yapan yiyecekler hangileridir?

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:12
Gaz yapan yiyecekler hangileridir? Bebeklerde gaza neden olan yiyecekler

Gaz, bebeklerde sıklıkla rastlanan bir durum olarak annelerin karşısına çıkmakta. Gaz yiyeceklerin sindirimi sonucunda oluşur. İnsanda neden gaz olur? Gazın günlük hayatımızı olumsuz yönde etkilemesinin nedeni ise yiyeceklerin midede olması gereken kadar üğütülmeyip  bağırsaklara gitmesidir. Peki hem bebeklerde hem de yetişkinlerde gaz yapan yiyecekler neler? Gaz yapan yiyecekler nasıl yenmeli?  Gaz yapan yiyecekler hangileridir?

Gaz yapan yiyecekler hangileridir ve bu yiyecekler nasıl tüketilmeli? Gaz sorununu azaltmak için gaz yapan yiyecekleri tüketmemek yanlıştır. Doğru çözüm yolu, gaz yapan yiyecekleri bir arada ya da aynı gün tüketmemek olabilir.

Gaz yapan yiyecekler hangileridir?

Fasulye

Nohut

Mercimek

Soğan

Patates

Lahana

Enginar

Bezelye

Karnabahar

Kereviz

Brüksel lahanası

Kuşkonmaz

Brokoli

Havuç

Salatalık

Turp

Yeşil biber

Muz

Elma

Armut

Portakal

Kuru erik

Kuru üzüm

Kayısı

Şeftali

Süt

Süt ürünleri

Dondurma

Peynir

Buğday

Yulaf kepeği

Gazlı içecekler ve meyve suları

Bebeğinize gaz yapan besinler neler?

ANNE SÜTÜ

Bebeğinizi ilk 6 ay sadece anne sütü vermelisiniz. Anne sütünde bebeğin ihtiyacı olan herşey var. Hazmının kolay olması da anne sütünü daha avantajlı hale getiriyor. Ancak bazı durumlarda anne sütüne gaz yapan bakteriler bulunabilir. Bu durum annede görülen gaz problemleri, kahve, sigara, turunçgiller ya da gazlı içeceklerin anne tarafından tüketilmesine bağlı olarak gelişiyor. Yediğiniz ve içtiğiniz şeyler anne sütüyle bebeğinize de geçer. Dolayısıyla emzirdiğiniz süre boyunca gaz yapan besinlerden uzak durmalısınız.

İNEK SÜTÜ

İnek sütü hem bebeğinize hem de size gaz yapabilir. Bu nedenle özellikle bir yaşına kadar bebeğinize inek sütü vermeyin. Emzirdiğiniz süre içinde siz de inek sütü tüketmeyin.

YOĞURT

Bebeğinizin gelişimi için gerekli olan yoğurt içeriğindeki laktoz sebebiyle bebeğinize gaz yapabilir. Bu durumda bebeğinize laktozsuz yoğurt veya probiyotik yoğurt yedirmeyi deneyebilirsiniz.

BAKLAGİLLER

Nohut, fasulye,mercimek, bakla, barbunya gibi baklagiller besleyici olmalarına rağmen bebeğinize gaz yapabilir. Baklagilleri haşlayıp ezerek bebeğinize yedirebilirsiniz ancak gaz sorununu önlemek için haşladığınız baklagillerin suyunu süzdükten sonra 1 gece daha soğuk suda bekletin. Eğer suda bekletmeye zamanınız yoksa haşlama suyuna bir tatlı kaşığı kadar karbonat da atabilirsiniz. Bu sayede bebeğiniz gaz sancısı çekmez.

SEBZELER

Brüksel lahanası, enginar, lahana, brokoli gibi sebzeler de bebeklere gaz yapar. Bu sebzeleri haşlama suyuna bir miktar kimyon katarak pişirirseniz gaz miktarı azalır. Ayrıca bebeğinize yedirdiğiniz sebzelerin organik ve taze olmasına da özen gösterin.

MEYVELER

Erik, elma, armut, şeftali gibi meyveler bebeklere gaz yapabilir.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 13:12
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