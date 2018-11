ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Gaz kullanımına oldukça dikkat edilmeli. Kendi canımız ya da herhangi bir vatandaşın canı tehlikeye girmeden gaz kullanmayın. Biz bazen gerekli gereksiz en küçük bir olaylarda, çok basit tedbirlerle engelleyeceğimiz olaylarda bile gaz kullanıyoruz. Buna gerek yok arkadaşlar. Gaz son çare olmalı." dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısına katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olayların gerçekleşmeden önce önlenmesinin önemine dikkati çekti. Özellikle çevik kuvvet personelinin olaylara müdahale ederken dikkatli olması gerektiğini anlatan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Van Valisi olarak görev yaptığım dönemde enkaz başında bir personel arkadaşımız bana ve bazı bakanlara tepki gösteren kişilere karşı gaz kullanıyor. Rüzgarda tersten esince gaz nedeniyle arama kurtarma çalışmaları duruyor. Deprem boyunca 'Gazcı Vali' diye ismimiz çıktı. Gaz kullanımına oldukça dikkat edilmeli. Kendi canımız ya da herhangi bir vatandaşın canı tehlikeye girmeden gaz kullanmayın. Biz bazen gerekli gereksiz en küçük bir olaylarda, çok basit tedbirlerle engelleyeceğimiz olaylarda bile gaz kullanıyoruz. Buna gerek yok arkadaşlar. Gaz son çare olmalı."

Teşkilatın soğukkanlılığı koruma ve tahriklere gelmeme noktasında hassas olması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, "Bizim teşkilat olarak bir şansızlığımız var. Binlerce iyi iş yaparız. Çok büyük organizasyon olur. Kimsenin burnu kanamadan organizasyon tamamlanır. Kimse polise teşekkür etmez. Ezkaza bir hata olsa o hata günlerce yazılı ve görsel medyada yer alır. Hem teşkilat yıpranır hem şehri yönetenler yıpranır." dedi.

- "Birileri de maçı sabote etmek için elinden geleni yapmış"

Antalya'da oynanan Eskişehir-Göztepe karşılaşmasında yaşadığı stresi Van Depremi'nde bile yaşamadığını dile getiren Karaloğlu, şunları söyledi:

"Böyle bir spor yok. Böyle bir futbol maçı anlayışı yok. Her türlü tedbiri aldık. Maçın başlamasına az zaman var. Maç başlıyor, dakika 1, stat yandı. Bizde bugün can kaybı olmadan bitiremeyiz anlayışı oluşmaya başladı. Baktık inceledik. Biz tedbir alırken birileri de maçı sabote etmek için elinden geleni yapmış. İçimizden de arkadaşlarımız var. 'Özel güvenlikçi' diye para verip getirdiğimiz adamların da hatası vardı. Birçok spor unsurunun da ihmali ve kastı vardı. Kimse olayı sahiplenmedi. Olay bizim üstümüzde kaldı. Bu nedenle özellikle tek maçlı final karşılaşmalarına dikkat edilmeli. Federasyona 'Bu tür final maçlarının Antalya'da oynanmasını istemiyoruz.' diye resmi yazı yazdık. Burası turizm şehri. Bu final maçları mayıs ayı sonunda haziranın başında oynanıyor. Zaten polisimizin işi başından aşkın. Şehre her gün 60 bin yabancı geliyor."

Karaloğlu, bölgesel amatör liglerde de çok sayıda seyircinin takip ettiği maçların oynandığını, bu maçlarda da güvenlik güçlerinin görev alması gerektiğini ve bu görevlendirmelerde de haklarının verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- 20 bin 308 personel

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da çevik kuvvet ve spor şube müdürlüklerinin başta cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet büyüklerinin ülke genelinde yaptığı ziyaret ve mitingler ile geniş katılımlı eylem, etkinlik ve spor müsabakalarında görev yaptığını söyledi.

Uzunkaya, 20 bin 308 personel sayısı ile çevik kuvvetin emniyet teşkilatının yüzde 9'unu oluşturduğunu ifade etti. Çevik kuvvet personelince toplumsal olaylar, spor müsabakaları, etkinlikler ve yasa dışı eylemlere yapılan müdahalelerin son derece hassasiyet arz ettiğine dikkati çeken Uzunkaya, bir personelin yapacağı olumsuz müdahalenin ulusal ve uluslararası basın ve kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini ve yankı uyandırdığını aktardı.

Memnuniyet ve güvenilirlik anketlerinde teşkilat olarak en başlarda olduklarına işaret eden Uzunkaya, bu durumun kendilerine önemli sorumluluk yüklediğini dile getirdi.

Çevik kuvvet birimlerinde kullanılan TOMA sayısında yüzde 77'lik artış sağladıklarının altını çizen Uzunkaya, "Zırhlı müdahale araçlarında yüzde 60'lık, zırhlı personel taşıyıcı artışında ise yüzde 87'lik artış sağladık. Ankara, İzmir ve Antalya emniyet müdürlüklerinde görev yapan atlı polis grup amirliklerine İstanbul ve Kayseri'yi de ekledik. 12 ilde 86 idareci ve 42 görev köpeği ile de hem asayiş hem de terör konularında görev yapmakta." dedi.

Uzunkaya, Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini, yerli ve milli malzeme ve mühimmat kullanmak için önemli firmalarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı.

- "Bir kamyonet dolusu patlayıcı, yanıcı ve yakıcı"

Spor müsabakalarının huzur ve güven ortamında geçmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Uzunkaya, söyle konuştu:

"Geçen yıl Antalya'da oynanan Eskişehir- Göztepe yükselme maçı bir ders konusu olarak sunulması gerekiyor. Maçın oynandığı tarihte Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayım. Her türlü tedbiri almıştık. Taraftarlar 3 aşamalı kontrolden geçti. Bir kamyonet dolusu patlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde almıştık. Birinci dakikada patlayıcı maddeler atılmaya başlandı. Her iki takımın plaka dakikalarında atıldı. Allah'tan maç 126 ve 135'inci dakikalarda oynanmadı. Bütün müsabaka boyunca tüm tribünlerden yoğun bir şekilde saha içerisine de sokulması yasak aklınıza gelebilecek bütün malzemelerin sahaya atıldığını gördük. Olabilecek her türlü olumsuzluk yaşandı. Bu Türkiye'nin göze önünde oldu. Sonra yürüttüğümüz soruşturma sonucu istismarların olduğunu gördük. Kendi polisimizin, başka illerden gelen sivil polislerin, özel güvenlik görevlilerinin, futbol takımlarının yöneticilerinin hatta daha da ötesinin futbol federasyonunun birtakım yetkililerinin aracılığı ile herkes el birliğiyle, iş birliğiyle saha içerisinde pek çok malzemeyi çantalarıyla, üstleriyle, başlarıyla sokmuşlar. Bunca ikaza rağmen kameraların önünde dahi bunları yapabildiklerini gördük. Haklarında soruşturma açıldı. Hala devam ediyor bu soruşturmalar."

Çevik kuvvet personelinin toplumsal olaylarda tahrikle ilgili birtakım sıkıntılar yaşayabildiğini anlatan Uzunkaya, "Yapılan en küçük bir hatayla ilgili görüntüler anında Türkiye'nin her tarafından, dünyanın değişik köşelerinde elden ele dolaşabiliyor. Böyle bir çağda hiçbir şekilde hata yapma ihtimalimiz olmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medyada da spor müsabakalarının güvenliğine ilişkin çalıştıklarını söyleyen Uzunkaya, 2017-2018 sezonunda 2 bin 462, bu yıl ise 513 paylaşım hakkında işlem yaptıklarını anlattı.

Spor müsabakalarını izleyen seyirci sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Uzunkaya, şunları kaydetti:

"2018-2019 sezonunu ilk 12 haftasında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılan taraftar sayısı 2017-2018 sezonunu aynı dönemine göre yüzde 4 civarında arttı ve 1253'den 1299'a çıktı. Aynı dönem seyirci sayısı da 2 milyon 690 binden 2 milyon 900 bine çıktı. Personelin ücret alması konusunda da teşkilatın haklı beklentileri var. İlgili kurumlarla sağlanan mutabakat sayesinde örneğin 700 özel güvenlik görevlisinin görevlendirileceği müsabakada 350 de polis ücreti karşılığında görev yapacak. Bu da izinli, istirahatli olan personelin emeğinin hakkı olan bir ücreti alabilmiş olmasını sağlayacak."

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal'ın da katıldığı toplantı 22 Kasım'da sona erecek.