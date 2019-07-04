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Gaz pedalı takılın minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:48
Gaz pedalı takılın minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesinde, servis minibüsünün park halindeki traktöre çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Termal ilçesine bağlı Akköy'de faaliyet gösteren bir firmaya ait Vedat Ç. idaresindeki 77 AAL 025 plakalı servis minibüsü, işletme içinde hareket halindeyken gaz pedalı takılı kaldı.

Sürücü Vedat Ç, frenin de tutmaması üzerine şarampole devrilmemek için manevra yapınca minibüs park halindeki traktöre çarptı.

Kontrolden çıkarak yakındaki tarlaya giren ve yaklaşık 70 metre sonra durabilen araçta aralarında sürücünün de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:48
  1. Akköy
  2. trafik kazası
  3. Yalova

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