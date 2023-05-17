Gaz faturasına zam geliyor
Rusya Ukrayna savaşı Avrupa’yı sarsmaya devam ediyor. Alınan son karara göre Almanya’da gaz faturalarına zam gelecek.
Almanya'da doğal gaz piyasası operatörü Trading Hub Europe, temmuz ayından itibaren depolama vergisinin megavatsaat başına 0,59 euro'dan 1,45 euro'ya yükseltileceğini açıkladı.
Vergideki artış nedeniyle hane halkının yılda ortalama 30 euro daha fazla gaz faturası ödeyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu ek vergi, geçen yıl Rusya'dan gaz arzının azalmasıyla getirilmişti.
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