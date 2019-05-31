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Gayrisafi yurt içi hâsıla ilk çeyrekte düştü

Gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) birinci çeyrekte yüzde 2,6 azaldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:11
Gayrisafi yurt içi hâsıla ilk çeyrekte düştü

Gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) birinci çeyrekte yüzde 2,6 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre; gayrisafi yurt içi hâsıla birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hâsıla tahmini, 2019 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon TL oldu.



Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2,5 arttı, sanayi sektörü yüzde 4,3 ve inşaat sektörü yüzde 10,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 4 azaldı.


Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı.



Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 4,7 azaldı


Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,7 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 13 azaldı.



Mal ve hizmet ihracatı yüzde 9,5 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 28,8 azaldı


Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,5 artarken ithalatı ise yüzde 28,8 azaldı.



İşgücü ödemeleri yüzde 20,9 arttı


İşgücü ödemeleri, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10,8 arttı.



İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 39,3 oldu


İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 38,3 iken bu oran 2019 yılının birinci çeyreğinde yüzde 39,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,3’den yüzde 40,8’e düştü.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:11
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