Gayrimenkulde yılın ilk çıkışı! Her semtten keseye proje

Yabancı yatırımcıları ülkemize yatırıma davet eden firmaların gurbetçilere sunduğu seçenekler arasında İstanbul’un gözde semtleri ile İzmir ve Antalya gibi revaçta olan şehirler de var. Markalı konut üreticileri bu yıl ilk kez düzenlenen fuarda manzarasından, kira gelirine, inşaat özelliğinden, aidat bilgisine kadar tüm detayları teknolojinin sunduğu imkânlar eşliğinde gurbetçilere ve diğer Avrupa vatandaşlarına anlatacak. Görücüye çıkan projeler arasında deniz manzaralı olanların yanı sıra lokasyon değeri ve mega projelere olan yakınlığı ile öne çıkanlar da yer alıyor.

İyi yaşamın adresi

Müşterilerini “İyi yaşam”la tanıştıran Büyükyalı projesinde, yurt dışında yaşayan konut alıcılarına, döviz kuruna nazaran çok daha avantajlı fiyatlarla kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, Emlak Konut GYO güvencesiyle, İstanbul Boğazı’nın girişinde hayata geçirilen Büyükyalı’nın farkını gurbetçilere anlattıklarını dile getiren Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “Satışların TL olarak gerçekleştiği Büyükyalı projemizde, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız ve yabancı yatırımcılar için çok ciddi, kaçırılmayacak bir fırsat oluştu. Büyükyalı’nın en çok tercih edilen proje olduğu 2018 yılında, satışlarımızın önemli bir kısmını, bu fırsatı değerlendirmek isteyen alıcılara gerçekleştirdik. Evim Türkiye fuarı ile Türkiye’ye gelme fırsatı bulamayan konut alıcılarına, Büyükyalı’yı ve 2019 yılında başlayacak ‘iyi yaşam’ı anlatarak, onları sunduğumuz fırsatlar konusunda ilk ağızdan bilgilendiriyoruz” dedi.

“İyi Yaşam” Eylülde Başlıyor

Sakinlerini ihtiyaç duyulan her şeye üstün bir kalite ve kusursuz bir hizmet anlayışıyla ulaştırmayı amaçlayan ve “iyi yaşam” felsefesiyle fark meydana getiren Büyükyalı, İstanbul Boğazı’nın girişinde Kazlıçeşme sahil bandında yeni bir deniz semti olarak yükseliyor. Yaşamın eylül ayında başlayacağı Büyükyalı’da, farklı yaşam tarzlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veren farklı konsept ve büyüklüklerde daire seçenekleri yer alıyor. Büyükyalı ayrıca, Fendi Casa bloğu ve farklı loft daireleri ile de özel yaşam alternatifleri sunuyor.

Antalya’ya yoğun ilgi

Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’ya 19 bin bağımsız bölümden oluşan modern bir şehir inşa eden Sur Yapı, tamamı peşin ödemelerde 170 bin liradan başlayan konutları yatırımcılarla buluşturdu. Projede yer alan Sur Cadde ise ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya’nın yeni Şanzelizesi havası yansıtılacak. Ayrıca kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak.

Sur Yapı 15 projesiyle katılıyor

Sur Yapı, Türkiye’den ev sahibi olmak isteyen Avrupa’daki vatandaşlarımızı İstanbul ve Antalya’daki 15 projesiyle tanıştırıyor. Kampanyalı konut, ofis ve dükkanlarını gurbetçi vatandaşlarımızla buluşturan şirket, ayrıca Köln’deki satış noktasıyla yurt dışındaki taleplere yerinde karşılık vermeye başladı. Sur Yapı, “Evim Türkiye” Fuarı’na İstanbul’dan şu projeleriyle katılıyor:

-Avrupa yakası: Kâğıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis, Güneşli’de Mirage Dükkan.

-Anadolu yakası: Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi.

Antalya’da, Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, yatırım değeri 8 milyar TL olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi de fuarda yer alıyor.

Ayrıca Tempo City, Semt Bahçekent ve Antalya Projeleri’nin de maketleri, fuardaki Sur Yapı standında sergileniyor.

Türkerler’den 3 proje birden

25 yılı aşkın süredir gayrimenkul sektöründe kalıcı projelere imza atan Türkerler Holding fuara Mahall Bomonti İzmir, Mahall Ankara ve İstanbul Çiftçi Towers projeleriyle katılıyor. Birbirinden farklı kurgularla hayat bulan projelerden biri olan Mahall Bomonti İzmir, Konak, Alsancak, Karşıyaka ve Bornova ulaşım ağlarının merkezinde konumlanıyor. Eskişehir Yolu üzerinde yer alan Mahall Ankara ise iş, yaşam, alışveriş ve eğlence alanı olarak öne çıkıyor. Proje; metro, üniversiteler, bakanlıklar ve şehre yakınlığıyla yatırımcılarına anahtar teslim avantajlarını birlikte sunuyor. İstanbul’un en değerli lokasyonlarından Zincirlikuyu’da, 45’er katlı iki kuleden oluşan Çiftçi Towers da, hem konumu hem de farklı mimarisi ile yatırımcıları cezbedecek özelliklere sahip.

50 yıllık deneyimiyle Almanya’da

Mesa da, 50 yıllık deneyiminin son ürünleri olan projeleri ile fuardaki yerini aldı. MESA; İstanbul’daki projeleri MESA ORMAN, MESA ÇUBUKLU 28, MESA KOZ, MESA CADDE, YEŞİLYAKA KORU, YEŞİLYAKA SU ve MESA GÖKADA, Bodrum’da yer alan MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ, Ankara’da ise PARK MOZAİK, projeleri ile fuara gelenlere avantajlı ve özel ödeme koşullarıyla projelerini tanıtıyor.

Sur Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde, TOKİ, Emlak Konut ve İTO gibi kurumların desteğiyle, Konutder, Gyoder, İnder gibi sektör derneklerinin katkılarıyla düzenlenen ‘Evim Türkiye’ fuarıyla Avrupa çıkarmasına devam ediyor.