Gayrimenkulde Rusya açılımı

Mehmet Canıtatlı Emlak Dostu Türkiye ile Rusya arasında siyasi platformda gelişen sıcak ilişkiler ekonominin dinamiği olan sektörlere de yansıyor. Turizmden sonra gayrimenkul alanında ilerleme kaydetmek isteyen şirketler, Proestate Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu kapsamında bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geliyor.

Proestate’te bu yıl stant bazında aralarında Emlak Konut GYO’nun yer aldığı 10’a yakın Türk şirketi temsil ediliyor. STK’lar arasında da 420 bin İstanbullu firmayı temsilen İstanbul Ticaret Odası stand açacak. İstanbul Standı’nda Rusya başta olmak üzere uluslararası inşaat ve yatırım dünyası, Türk inşaat, mimari ve taahhüt hizmetlerini ve İstanbul’un dünya çapındaki projelerini inceleme fırsatı bulacak.

İŞBİRLİĞİ İÇİN FIRSAT

Türk ve Rus iş dünyasının girişimci yönünün öne çıkacağı foruma Türkiye’den katılan firmalar arasında Emlak Konut GYO ile Doruk İnşaat, Mimarlar İnşaat, Sabri Paşayiğit Mimarlık, TURYAP, Mars Hava ve Kargo Taşımacılığı şirketlerinin yer alması bekleniyor. Şirketler, oluşturulan İstanbul standında Türkiye’yi temsil edecekler.

NELER KONUŞULACAK?

Rusya ile sürdürülen ekonomik ilişkilerin geleceği.

Türkiye’de Rus yatırımcılara hitap eden gelişmeye hazır alanlar.

Rus yatırımcıların Türkiye ekonomisine kattıkları.

Gayrimenkul sektöründe, Rus Pazarında 2018 yılı beklentileri ve hedefleri.

RUSYA PAZARI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye’nin Rusya’daki en büyük yatırım alanlarından birisi de inşaat sektörü. Rusya’da inşaat sektörü iş hacmi bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 2,9 trilyon rubleye (yaklaşık 46 milyar dolar) gerilese de, Türk müteahhitlerin bu ülkedeki yatırımları devam ediyor. Aralarında ENKA, Rönesans İnşaat, ANT Yapı gibi Türkiye’nin yurtdışındaki gururu olan firmalar Rusya’nın belli başlı bölgelerinde hem altyapı hem de büyük montanlı projelerine imza atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı ile iki ülke arasındaki dostani ilişkilerin güçlenmesi için ard arda attıkları adımlar, sektör temsilcilerinin de yatırım yapmak için iştahını kabartıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Rusya vatandaşlarının Türkiye’de satın aldığı konut sayısı ocak-temmuz döneminde 988 oldu. Bu sayının yıl sonuna kadar ikiye katlanması bekleniyor.