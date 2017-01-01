Gayrimenkulde Liderler Zirvesi bu hafta

Management Plus Danışmanlık ve Eğitim tarafından organize edilen Gayrimenkulde Liderler Zirvesi 29 Kasım’da yedinci kez düzenlenecek. Döviz kurundaki dalgalanma ve yüksek faiz baskısıyla bu yıl içinde yaşanan girdi maliyet artışının doğurduğu sonuçlarla üretici ve tüketicilerin beklentilerinin ele alınacağı zirvenin ana teması “Gayrimenkulün Ekonomik Boyutu” olacak. Organizasyona; Emlak Konut GYO, TOKİ, Demay Holding ve Reidin’den yetkililerin yanı sıra marka konut üreticisi şirketlerin temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Neler konuşulacak?

-KDV iadelerinde düzenleme yapılması

-KDV ve tapu harçları indiriminde süreklilik sağlanması

-Proje geliştirirken bürokrasinin azaltılmasının

-Kamu ve özel sektör işbirliği ile konut kredi faizlerinin aşağı çekilmesi

-İlk kez konut alacaklara faiz desteği sağlanması

-Bireysel emeklilik şirketlerinin gayrimenkul sektöründeki fonlara doğrudan yatırım yapabilmesi

-Kentsel dönüşümü hızlandıracak yasal düzenlemeler

-Gayrimenkul sektörünün finansmanı için yapılması gereken ekonomik açılımlar.