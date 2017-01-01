Gayrimenkulde çözümün yeni merkezi

2016 yılında gayrimenkul konusundaki ihtilafları mahkemeye gitmeden çözümlemek amacıyla hayata geçirilen Gayrimenkul Çözüm Merkezi’nde, bugüne kadar 200’e yakın başvurunun 170 tanesini çözüme kavuşturuldu. Merkez, bugünden itibaren yenilenen yüzü, çözüm ortakları ve daha kapsamlı yapısı ile vatandaşlara hizmet verecek. Arabuluculuk, tahkim, tapu-takas, değerleme, müzayede ve eğitim - araştırma gibi geniş yelpazede hizmet verecek merkezin Kağıthane DAP Vadisi’nde bugün yapılacak tanıtım toplantısına, eğitim alanındaki çözüm ortağı İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren de katılacak.