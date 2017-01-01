Gayrimenkulcüler 2018’in en hareketli dönemine girdi! Fırsatlar yılsonuna kadar sürecek

2019 yılına iki ay kala durgunluktan çıkma yolunda olan inşaat sektörünün temsilcileri yıl bitmeden planlarının büyük bir kısmını gerçekleştirmek istiyor. Kabinenin yıl içerisinde üreticilerin sesine kulak verip tüketicilerin alım gücüne katkı sağlayıcı girişimleri meyvelerini verdi.

Yılsonu hedefi 1 milyon 450 bin

Yılın ilk 9 ayında 1 milyon sınırını aşan konut satışlarında 1 milyon 450 bin hedefine ulaşmak için düzenlenen kampanyalar devam ediyor. Ayrıca sıra imar barışında katedilen mesafenin olumlu seyretmesi sonucu 60 günlük ek sürenin verilmesi de hem vatandaşa yeni bir soluk aldırdı hem de devletin kasasına daha fazla bir bedel girmesine vesile olacak. Bunlardan da ötesi yıllardır ülkenin kanayan yarası olan imar konusundaki düzensizliklere son verilmiş olunacak.

İşte sunulan imkânlar

2019 yılına iki ay kala durgunluktan çıkma yolunda olan inşaat sektörünün temsilcileri yıl bitmeden planlarının büyük bir kısmını gerçekleştirmek istiyor. Kabinenin yıl içerisinde üreticilerin sesine kulak verip tüketicilerin alım gücüne katkı sağlayıcı girişimleri meyvelerini verdi.

Yılın ilk 9 ayında 1 milyon sınırını aşan konut satışlarında 1 milyon 450 bin hedefine ulaşmak için düzenlenen kampanyalar devam ediyor. Bunun yanı sıra imar barışında katedilen mesafenin olumlu seyretmesi sonucu 60 günlük ek sürenin verilmesi de hem vatandaşa yeni bir soluk aldırdı hem de devletin kasasına daha fazla bir bedel girmesine vesile olacak. Bunlardan da ötesi yıllardır ülkenin kanayan yarası olan imar konusundaki düzensizliklere son verilmiş olunacak.

Durgunluk yavaş yavaş aşılıyor

Faiz hadlerindeki artış birçok alanda olduğu gibi inşaat sektörünü de etkiledi. Bankaların alım psikolojisine olan etkisi farklı metotlarla da olsa konut satın alma niyeti olanları etkiledi. Eskiden bir tasarruf aracı olarak görülen alımlarda bir duraksama yaşandı. Markalı konut üreticileri, bu tablonun kısa sürede tersine döneceğini düşünüyor. Gayrimenkule olan talebin devam edeceğinden kimsenin kuşkusu yok. Ancak inşaat maliyetlerindeki artış ev alma niyetinde olanları gelecek aylarda daha da etkileyecek. Bu nedenle bugünlerin fırsat olarak görülmesinde yarar var. Bu yılki verilerden yola çıktığımızda, yüzde 50’lik bir maliyet artışı yaşandı.

Maliyet artışı emekten çaldı

Betonun metreküpü 80-90 liradan 190 liraya yükseldi. Demir ise 2 bin 200 liradan 4 bin liralara geldi. Bu kalemler inşaatın yüzde 15-20’sine tekabül ediyor. Konut satıcılarının şu anda sattığı rakamla aynı daireyi mal etme ihtimali görünmüyor. 100 dairelik cirodan ancak 60 daire inşa edebilir noktaya geldi. Vatandaşlar bu gerçekleri görerek alım niyetlerini olgunlaştırma sürecine girdikleri takdirde kârlı çıkabilir.