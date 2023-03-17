Gayrimenkul yatırımlarında yapay zeka dönemi

16-17 Mart’ta gerçekleşen 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı’nda, gayrimenkul sektörünün geleceği de masaya yatırıldı. REIDIN Veri Bilimi Müdürü Emre Durgut gündem kapsamında yaptığı açıklamada, gayrimenkul sektöründe veri yönetimi odağında, veri analitiği ve yapay zeka kullanımının arttığını belirterek, bu teknolojilerin sektörün yönünü belirlediğine dikkat çekti.

2007 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulduktan sonra, eş zamanlı olarak Türkiye’de de faaliyetlerine başlayan REIDIN, gayrimenkul bilgi şirketi olarak gayrimenkul fiyat endeksleri üretiyor. REIDIN, konut satışları, fiyat hareketleri, pazar talebi, konut tipleri, lokasyonlar gibi birçok veri sunabiliyor.

Genellikle emlak satışları, kiralama işlemleri ve mülk değerlemesi için tercih ediliyor

Veri toplama, gayrimenkul sektöründe genellikle emlak satışları, kiralama işlemleri ve mülk değerlemesi için tercih ediliyor. İstanbul Hilton Bosphorus Convention Center’da düzenlenen 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı’nda gerçekleşen konferansta REIDIN adına konuşan REIDIN Veri Bilimi Müdürü Emre Durgut, gayrimenkul sektöründe veri yönetimi odağında veri analitiğinin ve yapay zekanın önemi hakkında bilgiler aktardı. Gelecekte gayrimenkul sektöründe yoğunlukla yapay zeka teknolojilerinin kullanılacağının da altını çizdi. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak gayrimenkul sektöründe de verinin önemi her geçen gün artıyor. Özellikle karar verme sürecinde kritik bir öneme sahip. Emlak profesyonelleri; satın alma, satış ve varlık yönetimi gibi işlemler sırasında birçok farklı türde veriye ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda sahip olunan bu veriler, emlak piyasasındaki trendleri, tüketicilerin tercihlerini, mülk performansını ve birçok başka faktörü anlamak için de kullanılıyor.

Gayrimenkul sektöründe yapay zekanın etkisi artıyor

Gayrimenkul sektöründe de büyük öneme sahip olan yapay zeka teknolojileri, veri analizi ve tahminleme yapmak için sıklıkla kullanılıyor. Yapay zeka teknolojileri sayesinde veri işleme, analiz etme ve gerçekçi öngörü yapma süreci otomatik hale gelebiliyor. Aynı zamanda mülk değerlemesi işleminde daha doğru sonuçlar elde edilebiliyor. Günümüzde önemi gittikçe artan bu konuya ilişkin 16-17 Mart’ta geçekleşen Gayrimenkul Emlak Fuarı’nda konuşan REIDIN Veri Bilimi Müdürü Emre Durgut, pazarlama stratejileri için de kullanılan yapay zekanın, müşteri davranışlarını analiz etmek, müşteri profillerini oluşturmak ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları tasarlamak için kullanılabildiğine vurgu yaptı. Konuşmasında yapay zekanın kullanım avantajlarına da değinen Durgut şunları söyledi: “Emlak sektöründe veri ve yapay zeka kullanımının birçok avantajı var. Daha doğru sonuçlar elde etmek, daha hızlı ve verimli işlem yapmak, müşteri deneyimini geliştirmek, maliyetleri azaltmak gibi. Bunun yanında dezavantajlarını da belirtmem gerekirse yapay zeka, insanların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının göz ardı edebiliyor. Burada da elbette uzman yetişmiş insan kaynağı devreye giriyor.”

İki gün süren ve sektörün değerlendirildiği 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı’nda; Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan başta olmak üzere Azerbaycan, Fas, İran, Irak, İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya, Afganistan, Ukrayna, İsveç, Mısır, Yemen, Filistin, Bosna Hersek ve Çin gibi ülkelerden pek çok firma, Türk gayrimenkul firmalarıyla bir araya geldi.

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