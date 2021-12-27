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Konut Projeleri Gayrimenkul sektöründen ilginç öneri
Konut Projeleri

Gayrimenkul sektöründen ilginç öneri

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, İstanbul’da boş ofislerin dönüştürülmesiyle 200 bin konut arzı sağlanabileceğini belirttiler.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 14:55:00 -
Gayrimenkul sektöründen ilginç öneri

Dönüşüm için gereken düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi çağrısında bulundular. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz ise İstanbul’da inşaat ve arsa maliyetlerinin hızla arttığını ifade etti. Kiraz, şöyle konuştu: “Ciddi bir konut sıkıntısı var. Bir süredir projeler durmuştu. Yeni başlayan gayrimenkullerin geliştirilmesi de 3-4 yıl sürebiliyor. İstanbul ve Türkiye çok hızlı göç alıyor. Yabancı yatırımcının da İstanbul’a ciddi ilgisi bulunuyor. Bu gelişmeler devam ettiği sürece kentte uygun fiyatlı hatta boş konut bulmak zor hale gelecektir. Bahsettiğimiz sebepler nedeniyle ofislere ilgi her geçen gün azalmaktadır. Paylaşımlılar klasik ofislere göre maliyetleri en az yarı yarıya azaltmaktadır. Ofis konusu bizde bir hayal olarak gösterildi ancak bunun reel karşılığı artık dünya gerçekleriyle uyuşmuyor. Burada ofislerin dönüşümü ciddi çözüm olabilir.”

Getirileri olacak

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da “Ofisleri konutlara dönüştürmek için gereken düzenlemelerin yapılmasının gayrimenkul sektörüne büyük getirileri olacaktır. Özellikle ofis yoğunluğunun bulunduğu yerlerde fiyatlar kent ortalamasının üzerinde. Dönüşüm izni verilmesi ve düzenleme yapılması fiyatlarda ciddi bir düşüş sağlayacaktır, bu alandaki ihtiyaca net bir şekilde merhem olacaktır” dedi.

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