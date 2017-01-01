AĞAÇ AŞ

Gayrimenkul sektöründen Almanya çıkarması

Türk inşaat firmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteklediği “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası kapsamında Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli emlak yatırımcılarını çekmek için Berlin ve Köln’de projelerini tanıtacak.

Türk inşaat firmaları, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli emlak yatırımcılarını çekmek için Berlin ve Köln’de projelerini tanıtacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteklediği “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası kapsamında, Emlak Konut GYO, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat, Berlin ve Köln’de, milyarlarca liralık projelerinin tanıtımını yapacak.

Berlin’deki buluşma bugün ve yarın gerçekleşecek. Türk inşaatçılar, 27-28 Ekim’de de Köln’deki yatırımcılarla bir araya gelecek.

  1. Almanya
  2. Türk inşaat firmaları
  3. Berlin
  4. Köln
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  6. Türkiye İçin Kazanç Vakti
  7. Emlak Konut GYO
  8. Kiptaş
  9. Sur Yapı
  10. Artaş İnşaat
  11. Nef
  12. Kuzu Grup
  13. Teknik Yapı
  14. Gap İnşaat
TOKİ - Emlak Konut GYO
İhaleler - Mevzuat
Arsa Arazi
Yapı - Dekorasyon
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