Gayrimenkul sektörü hareketlenecek

Kabadayı, hükümetin ‘Yeni Evim Programı’nın 2023’e pozitif olarak pek çok katkı sunacağını dile getirdi. Kabadayı, “Son 2.5 yılda pandemiyle savaşırken dünya gibi ülkemizde de konut üretimi ciddi biçimde yavaşlamıştı. Barınma ihtiyacını karşılamak için tüm ülkeler mücadele etmişti. Konut fiyatlarında ve kiralarda görülen artışlar, bu geçmiş dönemin ciddi bir yansıması oldu. İşte onun için binlerce ailenin yararlanacağı ‘Yeni Evim Programı’nın önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kredi kullanım oranı artacak

‘Kabadayı, ayrıca “İstanbul gibi megapollerde yaşam şartları daha çetin oluyor ve talep arzın önüne geçiyor. Bu açıdan İstanbul’a yüzde 25 pay verilmesi önemli. Birinci el konut olması da mühim. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine baktığımızda önceki dönemlerde birinci el payı yüzde 45-50 olurken, son dönemde yüzde 35’lere geriledi. Konut kredisi için piyasalarda teamül 10 yıldı. Burada ise 15 yıl olması ciddi bir fırsat barındıracak. Toplam konut satışları içinde kredili payı yüzde 45’ler seviyesinden yüzde 12-15’ler düzeyine düşmüştü. Bu açıdan da bir canlanma olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanıdı.

Hızlı üretim olanağı

Gayrimenkul geliştiricilerinin yüzde 5’lik bir ilave indirim yapacak olmalarının da tüketicinin konut maliyetini de azaltacağını söyleyen Kabadayı, şu yorumlarda bulundu:

“2023 yılında dünyada bir resesyon beklentisi var. Türkiye’nin bu konuda ayrışacağını umut ediyoruz. Büyümeyi, istihdamı ve üretimi canlandırmamız çok önemli. Bu anlamda Kredi Garanti Fonu (KGF), çok fayda olacak ve birinci el konut üretecek gayrimenkul geliştiricilerine güç katacak. Günün sonunda bu yatırım fırsatının çok büyük avantajları olacak ve ekonomik canlılık oluşacak.

Tüketici gibi sektör için de can suyu olacak. KGF kredisi, üreticilerin konutlarını daha hızlı şekilde müşterilerine ulaştırmalarına ve projelerini tamamlamalarına imkân tanıyacak.”