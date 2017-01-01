Gayrimenkul kıymetler borsası kuruldu! Alım satıma yeni bir soluk daha

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye’deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için önemli bir girişime öncülük etti. MÜSİAD tarafından konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması, sektörün yabancıya satışının katlanarak artması için Gayrimenkul Kıymetler Borsası A.Ş. (GABORAS) kuruldu. Uzmanlar, Gayrimenkul Kıymetler Borsası ile yeni finansal araçlar ortaya çıkacağını ve yabancılara konut satışlarının artmasında rol oynayabileceği görüşünü dile getirdi.

Borsada neler yapılacak?

-Türkiye’deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması sağlanacak.

-GABORAS üzerinden; satın alma, satma, kiralama, kiraya verme, ipotek tesis etme, teminat verme, hasılat paylaşımı, kat karşılığı, parselasyon ve hisselendirme gibi tüm gayrimenkul iş ve işlemleri yapılabilecek.

-Sektörün sürdürülebilir, şeffaf ve tanımlı hale gelmesi, ortak, çok dilli ve en ileri teknolojik imkânları kullanan güven esaslı, milli bir platform üzerinden taşınmazların yönetilmesine yarayacak.