“Gayri meşru medeniyet”

Mustafa Durmaz İstanbul

Bir yandan ekonomik krizlerle boğuşan, diğer taraftan ayrılıkçı hareketlerle mücadele eden Batı dünyası aynı zamanda toplumsal çöküşünü de yaşıyor. “Anne”siz bir toplumu hedef alan Batılı ülkelerde, gayrimeşru doğumlar günden güne artıyor. Haçlı birliğini temsil eden AB üyeleri arasında evlilik dışı doğumlarda, ilk sıralarda Estonya, İzlanda, İngiltere ve İsveç yer aldı.

“Medeniyet” diye empoze edilen Batı, sosyal çöküşüne ilerliyor. Müslümanların zulme, küfre ve haksızlığa karşı durmasını hazmedemeyen Batı dünyasında, her iki çocuktan birisi nikahsız evlilikten meydana geliyor. İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin hazırladığı çarpıcı rapor, Batılı ülkelerde gayrimeşru doğumların, son 50 yılın en üst seviyesine çıktığını ortaya koydu. İffet ve hayayı laçkalaştıran İzlanda, Estonya, İngiltere, İsveç ve Fransa gayrimeşru doğumların en fazla olduğu ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Yozlaşmanın boyutunu ortaya çıkaran raporda, Estonya ve İzlanda’da gayrimeşru doğum oranı yüzde 64. İngiltere, Litvanya ve İsveç de evlilik dışı doğum oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Fransa’da evlilik dışı çocuk sahibi olma oranı yüzde 55 iken Danimarka’da yüzde 49, Hollanda’da yüzde 45,3, Portekiz’de ise yüzde 42,8. 2000 ve 2016 yılları arasında evlilik dışı doğan bebek oranının en çok arttığı ülkeler Akdeniz ülkeleri oldu. Malta’da evlilik dışı bebeklerin oranı 2000 yılında yüzde 10,6 iken, 2016’da bu oran yüzde 31,8’e yükseldi.

Diğer Akdeniz ve AB üyesi ülkelerden İtalya’da ise evlilik dışı bebek oranı yüzde 9,7’den yüzde 28’e yükseldi. İspanya’da ise bu oran, yüzde 17,7’den, yüzde 45,9’a yükseldi.

Son birkaç yıldır evlilik oranlarının ciddi oranda düştüğü ABD’de de benzer bir durum söz konusu. Evli olmayan kadınların yüzde 40,3’ünün nikahsız birliktelik sonucu çocuk sahibi olduğu Amerika’da geçtiğimiz yıl 1 milyon 600 bin evlilik dışı doğum gerçekleşti. Yine her 10 Amerikalı’dan dördü, yani Amerikalıların yüzde 39’u, evlilik kurumunu, “modası geçmiş”, “devrini doldurmuş” gibi sözcüklerle tanımlıyor. Tecavüz ve küfrü meşrulaştıran dizi ve filmleriyle aile kurumunu parçalayan Batılı ülkelerde, evli çiftlerin çocuk sahibi olmak yerine kedi köpekleri ‘evlat’ edinmesi ise ahlaki buhranı gözler önüne serdi.