0553 313 94 23

“Gayri meşru medeniyet”

Sözde medeniyetin beşiği diye lanse edilen Avrupa’da gayrimeşru doğumların, son 50 yılın en üst seviyesine çıktığı belirlendi. Araştırmalara göre, Batı’da doğan her iki çocuktan birisi nikahsız evlilikten meydana geliyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:41
“Gayri meşru medeniyet”

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Bir yandan ekonomik krizlerle boğuşan, diğer taraftan ayrılıkçı hareketlerle mücadele eden Batı dünyası aynı zamanda toplumsal çöküşünü de yaşıyor. “Anne”siz bir toplumu hedef alan Batılı ülkelerde, gayrimeşru doğumlar günden güne artıyor. Haçlı birliğini temsil eden AB üyeleri arasında evlilik dışı doğumlarda, ilk sıralarda Estonya, İzlanda, İngiltere ve İsveç yer aldı.

Medeniyet” diye empoze edilen Batı, sosyal çöküşüne ilerliyor. Müslümanların zulme, küfre ve haksızlığa karşı durmasını hazmedemeyen Batı dünyasında, her iki çocuktan birisi nikahsız evlilikten meydana geliyor. İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin hazırladığı çarpıcı rapor, Batılı ülkelerde gayrimeşru doğumların, son 50 yılın en üst seviyesine çıktığını ortaya koydu. İffet ve hayayı laçkalaştıran İzlanda, Estonya, İngiltere, İsveç ve Fransa gayrimeşru doğumların en fazla olduğu ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Yozlaşmanın boyutunu ortaya çıkaran raporda, Estonya ve İzlanda’da gayrimeşru doğum oranı yüzde 64. İngiltere, Litvanya ve İsveç de evlilik dışı doğum oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. 

Fransa’da evlilik dışı çocuk sahibi olma oranı yüzde 55 iken Danimarka’da yüzde 49, Hollanda’da yüzde 45,3, Portekiz’de ise yüzde 42,8. 2000 ve 2016 yılları arasında evlilik dışı doğan bebek oranının en çok arttığı ülkeler Akdeniz ülkeleri oldu. Malta’da evlilik dışı bebeklerin oranı 2000 yılında yüzde 10,6 iken, 2016’da bu oran yüzde 31,8’e yükseldi.

Diğer Akdeniz ve AB üyesi ülkelerden İtalya’da ise evlilik dışı bebek oranı yüzde 9,7’den yüzde 28’e yükseldi. İspanya’da ise bu oran, yüzde 17,7’den, yüzde 45,9’a yükseldi.

Son birkaç yıldır evlilik oranlarının ciddi oranda düştüğü ABD’de de benzer bir durum söz konusu. Evli olmayan kadınların yüzde 40,3’ünün nikahsız birliktelik sonucu çocuk sahibi olduğu Amerika’da geçtiğimiz yıl 1 milyon 600 bin evlilik dışı doğum gerçekleşti. Yine her 10 Amerikalı’dan dördü, yani Amerikalıların yüzde 39’u, evlilik kurumunu, “modası geçmiş”, “devrini doldurmuş” gibi sözcüklerle tanımlıyor. Tecavüz ve küfrü meşrulaştıran dizi ve filmleriyle aile kurumunu parçalayan Batılı ülkelerde, evli çiftlerin çocuk sahibi olmak yerine kedi köpekleri ‘evlat’ edinmesi ise ahlaki buhranı gözler önüne serdi.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:41
  1. İstanbul
  2. Batı dünyası
  3. Anne
  4. AB üyeleri
  5. Estonya
  6. İzlanda
  7. İngiltere
  8. İsveç
  9. Medeniyet
  10. Müslümanlar
  11. İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
  12. evlilik dışı doğum
  13. evlilik dışı çocuk
  14. Akdeniz ülkeleri
  15. evlilik oranları
  16. Amerika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çağatay Akman, Nissara AVM’de hayranlarıyla buluştu
    1. Çağatay Akman, Nissara AVM’de..
    2. İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları..
    3. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    4. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    5. Altın fiyatları
    6. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    7. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    8. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    9. Bakan Varank: "Uygunsuz çıkan ürünler..
    10. Fransa'da ırkçı tepkiler nedeniyle..
    11. Muğlaspor Tolgay Kerimoğlu ile..
    12. "Filistin devletinin bağımsızlığını..
    13. Dansözlere para takan kocasını..
    14. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık’a..
    15. Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı
    16. Kaymakam Işıktaş’a en iyi idareci ödülü
    17. Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi açıldı
    18. Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    19. Görme engelli gazinin hayatını "Bobby"..
    20. “Gayri meşru medeniyet”
    21. Köpek yavrularına polis şefkati
    22. Zabıta Müdürlüğünden kasap denetimi
    23. Özkan’dan pazar yeri ve kooperatif..
    24. Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter..
    25. İki müdürlük arasında iş protokolü..
    26. Türkiye Cimnastik Şampiyonası..
    27. "Üniversiteler toplumların gelişimi..
    28. Usta oyuncu Aytaç Arman son..
    29. Anadolu Mahallesi’ne doğalgaz için ilk..
    30. Oğlunun adını kulübün tesislerinde..
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...