Gayreminkul satışı rekor kırdı

Tapuda ibraz edilen satış tutarı ise 456 milyar 224 milyon 472 bin lirayla rekor kırdı. Bu rakam 2019’un tamamında 389 milyar 240 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti. Gayrimenkul satışından en büyük payı 141 milyar 535 milyon lirayla İstanbul aldı. Ardından 43 milyar 378 milyon lirayla Ankara, 31 milyar 794 milyon lirayla İzmir, 17 milyar 789 milyon lirayla Bursa, 17 milyar 715 milyon lirayla Antalya, 12 milyar 536 milyon lirayla Muğla, 12 milyar 278 milyon lirayla Kocaeli geldi. İstanbul’da 351 bin 518, Ankara’da 200 bin 311, İzmir’de 134 bin 120, Bursa’da 93 bin 322, Antalya’da 95 bin 875, Muğla’da 41 bin 857, Kocaeli’nde 63 bin 465 adet gayrimenkul el değiştirdi. İlk 11 ayda 2 milyon 464 bin 161 adet gayrimenkul, 1 milyon 393 bin 335 konut satışı yapıldı. Bu dönemde gayrimenkul satışından elde edilen harç geliri 16 milyar 533 milyon 236 bin lira oldu.