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Avrupa Gâvurun sözü mü olur! İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü 3 günde çiğnedi!
Avrupa

Gâvurun sözü mü olur! İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü 3 günde çiğnedi!

3 gün önce Türkiye'ye söz veren İsveç, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye aleyhinde yürüyüş yapmasına izin verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 23:16:00 -
Gâvurun sözü mü olur! İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü 3 günde çiğnedi!

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda şart koştuğu maddeler Madrid'de üçlü zirvede mutabakat olarak imzalanmıştı.

İsveç ve Finlandiya'dan PKK terör örgütüne desteklerini çekmeleri istenmişti.

PKK-YPG paçavralarıyla eylem

Anlaşmaya tepki göstermek için PKK/YPG taraftarları İsveç'te meydanlarda örgütün paçavralarıyla eylem düzenledi. İsveç polisi ise duruma tepkisiz kaldı.

Hükümet aleyhinde slogan attılar

Eylemciler, Sosyal Demokrat hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

Öte yandan, terör yandaşları, Malmö kentindeki Möllevangstorget Meydanı'nda aynı gerekçeyle toplandı.

 

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Yorumlar

Sözmü

Arkadaş ne sözü ne mutabakatı adamlar sadece delil ver ypg li degil pkk pydli ise benim usulumle yargılarım, uygun görürsem iade ederim dedi. Bizde bunu zafer diye kutladık. Bu yürüyenler pkk değil ypg li dese zaten söz hakkımız yok.

Yinalbey

Bence suriyeye girmenin tam zamanı. O zaman bakalım aponun p..lerine mi tamam diyecekler bize mi? Bu operasyon olursa İsveçte ki pkklı teröristler ortalığı birbirine katar, bizde bir taşla iki kuş vurmuş oluruz.
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