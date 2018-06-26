Gavurdağı salatası nasıl yapılır?
Salatalar sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında. Hepimizin severek yapıp yemekten vazgeçemediği nar ekşisi ve sumakla tatlandırdığı Gavurdağı salatası nasıl yapılır?26 Haziran 2018 Salı 20:22
MALZEMELER:
4 adet domates
1 adet yeşilbiber
1 adet kuru soğan
3-4 dal taze soğan
Bir kaç dal maydanoz
Bol miktarda iri kırılmış ceviz
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Sumak
Tuz
NASIL YAPILIR?
Domatesler ve yeşilbiber küçük küçük doğranır.
Kuru soğan mümkün olduğunca küçük doğranarak biraz tuzla ovulur.
Yeşil soğanlar ve maydanozlar da çok ince kıyılır.
Bütün malzeme geniş bir kaba alınır, iri kırılmış cevizler, zeytinyağı ve nar ekşisi ilave edilir.
Göz kararı yaklaşık 1 yemek kaşığı sumak da eklenir.
Karıştırılarak servis tabağına alınır.
Zeytinyağının ve nar ekşisinin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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