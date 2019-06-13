Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Hz (Menzil Şeyhi) istanbul’da mı? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet Mustafa’nın (S.A.V) ehli beyt soyundan olan Nakşibendi-Halidi kolunun Menzil şubesinde milyonlarca insanı İslam’a, Kur’an ve sünnete davet eden Allah dostlarından, Saadatı Kiramların günümüzdeki son halkası Gavsı Azam Seyyid Abdulhekim El Hüseyni’nin evladı, ağabeysi aynı zamanda Şeyhi olan Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni’nin kardeşi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Menzil Köyün’de irşad vazifesini sürdüren Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni İstanbul’da geldi. Seyyid Abdulbaki’nin İstanbul’a gelişi milyonları sevindirdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet Mustafa’nın (S.A.V) ehli beyt soyundan olan Nakşibendi-Halidi kolunun Menzil şubesinde milyonlarca insanı İslam’a, Kur’an ve sünnete davet eden Allah dostlarından, Saadatı Kiramların günümüzdeki son halkası Gavsı Azam Seyyid Abdulhekim El Hüseyni’nin evladı, ağabeysi aynı zamanda Şeyhi olan Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni’nin kardeşi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Menzil Köyün’de irşad vazifesini sürdüren Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni İstanbul’da geldi. Seyyid Abdulbaki’nin İstanbul’a gelişi milyonları sevindirdi. Peygamberimizin (Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed) soyundan olan Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Hz. İstanbul’a gelmiş bulunmaktadır. Tedavi maksadıyla İstanbul’a gelen Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Hz. Kurtköy Tepeören’deki Kasr-ı Arifan Külliyesinde önümüzdeki günlerde ziyaret verilecektir. Allah dostlarını ziyaret edip dualarını almak isteyen milyonlarca Gavsı Sani Hazretlerinin vereceği ziyaret gününü iple çekmekte. Gavsı Sani Abdulbaki (k.s.) kimdir? Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni kimdir? Bir Allah dostu Gavsı Sani Abdulbaki’nin (K.S) hayatı

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