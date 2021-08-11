GAUZEM pandemide eğitim imkanlarıyla hız kesmiyor

Çevrimiçi ve uzaktan eğitim konusunda tecrübeli bir kurum olan Gaziantep Üniversitesi, 2008 yılında üniversite genelindeki bazı zorunlu derslerin çevrimiçi olarak verilmesi ile başlayan süreçte, 2018 yılında Uzaktan Eğitim Merkezinin (GAUZEM) kurulması ile birlikte tamamen uzaktan eğitim esasına dayalı lisansüstü ve lisans programları açılarak, Gaziantep Üniversitesi eğitim-öğretim programlarının zenginleştirilmesine katkı sağladı.

Her türlü donanıma sahip

Gaziantep Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Hali hazırda lisansüstü olarak Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, İngiliz Dili Eğitimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İş sağlığı ve Güvenliği, İşletme ve Turizm İşletmeciliği programlarında öğrenci kabul edilmektedir. Ön-lisansta ise Çocuk Gelişimi ve Bankacılık ve Sigortacılık programlarında öğrenciler Gaziantep Üniversitesini tercih ederek uzaktan eğitim alabilirler. Uzaktan eğitim merkezi binasında 4 tane E-stüdyo, 1 adet E- toplantı Salonu, 1 adet E-Sınıf, 1 adet İçerik Geliştirme Salonu, 1 adet Ölçme Değerlendirme salonu ve bunlar içerisindeki teçhizat ile öğretim elemanlarının uzaktan eğitim konusunda ihtiyaç duyabilecekleri donanım ve teknik destek sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra, merkez sürdürülebilirliği ön planda tutarak üniversitemizin kendi öğretim yönetim sistemi ve canlı ders çözümlerini de üretmektedir” denildi.

GAÜNYÖS-2021 sınavına 6 bin 652 öğrenci katıldı

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ayrıca, ileri seviye teknik donanım ile GAUZEM’de tüm sınav işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Gaziantep Üniversitesi’nde ve diğer üniversitelere başvuruda kullanılmak üzere uluslararası öğrencilerin kabulünde kullanılan YÖS sınavı da uzaktan eğitim merkezi tarafından yürütülmektedir. Bu yıl 18 yurt içi ve 14 yurt dışı olmak üzere toplam 32 merkezde gerçekleştirilen GAÜNYÖS-2021 Sınavına 6 bin 652 öğrenci katılmıştır. Hayatın her alanında derin etkileri olan dijitalleşme, pandemi ile birlikte eğitim alanında da kaçınılmaz bir şekilde değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Gaziantep Üniversitesi de uzaktan eğitim teknolojileri ile yüz yüze eğitimle birlikte harmanlanmış ve tamamıyla çevrimiçi eğitim programları tasarlayarak, çağın gerektirdiği şekilde donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 2021/2022 Akademik yılında tamamen ya da kısmen çevrimiçi senaryolarına uygun bir şekilde planlamalar yapılmıştır.”