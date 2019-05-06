GAÜN’LÜ öğrencilerden ormanlarımızı koruyalım etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli olması ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) kapsamında GAÜN Oğuzeli MYO Dr. Öğretim Üyesi Celal Bal tarafından organize edilen etkinlikte, Oğuzeli MYO öğrencileri Piknik alanlarında vatandaşlara, orman yangınları konusunda bilinçli olmaları, ormanları ve çevreyi korunması gerektiğine ilişkin çeşitli broşürler ve çocuklar için ‘itfaiye 110’ logolu balonlar dağıtarak çocukları acil durumlarda aramaları gereken ‘Alo itfaiye 110’ olduğu anlatıldı.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında yapılan etkinlikten dolayı memnuniyet duyduğu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Celal Bal, “Ormansız bir yurt, vatan değildir, sloganıyla bu etkinliği düzenledik. Orman yangınları konusunda halkımızın daha dikkatli ve tedbirli olması gereklidir. Yaz aylarının yaklaşmasıyla ülkemizde birçok orman yangını meydana gelmektedir. Bu yangınların maalesef tamamına yakını yeterli tedbirlerin alınmaması yüzünden insan kaynaklı olarak gerçekleşiyor, ormanlarımızı ve çevremizi koruyarak doğaya kazandırmamız gerekli. Bu amaçla öğrencilerimizle birlikte toplumsal duyarlılık projesi kapsamında dikkat çekici broşür ve afişler hazırlayarak bu konularda vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalıştık” diye konuştu.