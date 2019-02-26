Gaün’lü öğrencilerden cennet mekan Abdulhamid Han Paneline yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yeniler Topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı işbirliğinde düzenlenen Cennet Mekan Abdulhamid Han Paneli GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Mehmet Ercan’ın moderatörlüğünü yürüttüğü panele Oyuncu-Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hakan Boyav konuşmacı olarak katıldı. Mehmet Ercan, tüm Türkiye ve özellikle Avrupa’da Abdulhamid Han Konferansları ‘Sanatta Abdulhamid Han’ adıyla çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, oyuncuların çok ciddi bir özveriyle öğrencilerle buluştuklarını söyledi.

"Tarih bilincini oluşturma derdindeyiz"

Payitaht Abdülhamid dizi projesini çok önemsediklerini ifade eden Oyuncu-Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, bu konuda herkesin can siperhane, çok özverili çalıştıklarını belirtti. Yenişehirlioğlu konuşmasının devamında şunları söyledi: “Tarihçilerden de yola çıkarak bugünün yaşanan süreciyle o dönemde yaşananların birbirine çok benzediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bir tarih bilinci oluşturma derdindeyiz. Bugünü daha iyi yorumlayabilmeleri için geleceği kucaklayabilmeleri için mazide ne olup ne bittiğini bugünün gencinin çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda ‘Hünkarım’ romanını kaleme almıştım. Bu bilinçle TRT’nin yaptığı çok önemli bir proje. Kreatif değerler, senaryo ve oyunculuklar açısından birinci sınıf bir çalışma. Bütün dünyada ses getirmesinin ana sebebi de bu. Tarihini bilmeyen bir neslin geleceği kucaklaması mümkün değil ama tarih dizilerden öğrenilmez. Mutlaka okumaları, kitap çevirmeleri, kitap sayfalarına yönelmeleri lazım. Diziler sadece tetikleyici, kışkırtıcı bir durum, insanları araştırmaya ve okumaya yönelik. Yıllarca Kızıl Sultan olarak bilinen gelmiş geçmiş en zeki sultanın tekrar asli olduğu gibi insanımıza dizimiz aracılığıyla tekrar sunuluyor olması bizim için büyük bir kazanç.”

"Tarih çok önemli bir bilimdir"

Gaziantep Üniversiteli gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Hakan Boyav, panelde Payitaht Abdülhamid dizi projesi, mesleki anlamda oyunculuk ve dizilerle ilgili gençlerin sorularını yanıtlayarak, tecrübelerini aktardı.

Tarihin çok önemli bilim olduğuna işaret eden Boyav, “Bizimki bir dizi. Bir belgesel, bir bilim değil. İnsanları tarih okumaya işin bilimsel tarafını yönlendirmeye, heves ettirmeye yönelik önemli bir çabadır. Dizimizde tarihsel bir dönemden yola çıkan tarihi dönem dizisi. Yüzde 80’ini tarihsel olaylardan ve gerçeklikten almakta ama bu bir belgesel değil bu bir dizi. Yüzde 80’ini gerçek olaylardan yüzde 20’i de bir dizinin gerektirdiği süslemelere sahip. Senaristlerimiz tarafından öyle yazılıyor. Şöyle bir güzelliği var; kostüm, dekor, senaryo, yapım olarak zor bir iş. Bütün dönem dizileri zordur ama bizim dizimiz biraz daha zor, daha şaşalı. Bütün kostümlerde, dekorlarda ve senaryoda bu gerçeklik duygusuna çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bütün dünyanın beğendiği bir dizi ortaya çıktı” diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yeniler Topluluğu Başkanı Abdullah İnce tarafından Oyuncu-Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hakan Boyav’a günün anısına hediye takdim edildi.