GAÜN’e onurlandıran övgüler

Dünyanın 107 ülkesinden, 4 binin üzerinde uluslararası öğrencisi, Türkiye’deki diğer üniversitelere örnek olan projeleri, prestijli değerlendirme kuruluşlarının en başarılı üniversiteleri listesindeki yerini giderek yükselten Gaziantep Üniversitesi, takdir toplamaya devam ediyor.

Son olarak GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen Genç İş Sağlığı Güvenliği (Genç İSG) 2. Sempozyumu öncesi GAÜN’ün tanıtım filmini izleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Dr. Serkan Alkan, “Bu Gaziantep’e ilk gelişim. Üniversitemizi de ilk defa görüyorum. Çok güzel bir şehir ve inanılmaz bir üniversite olduğunu söyleyerek sözlerime başlamak isterim. Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere, Türkiye’de gördüğüm en güzel üniversitelerden birine sahipsiniz. Böyle bir yapımın sizlerin elinde olduğunu görmek çok mutlu etti beni” dedi.

Tanıtım filminde, Rektör Prof. Dr. Ali Gür’ün ‘GAÜN’lü olmak bir ayrıcalıktır’ şeklindeki değerlendirmesine yürekten katıldığını belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı (İSGAM) Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök ise, “Ben de Gaziantep Üniversitesi mezunuyum. Ve bu ayrıcalık ve onuru her zaman taşıyacağım. Sizlere de bu onurlu yolda ilerlediğinizi görmek kendi adıma çok mutlu etti beni” diye konuştu.

İki konuşmacının Gaziantep Üniversitesi’ne yönelik değerlendirmesi, salonu dolduran başta öğrenciler olmak üzere tüm katılımcılardan büyük alkış aldı.