0553 313 94 23

GAÜN’e onurlandıran övgüler

Dünyanın 107 ülkesinden, 4 binin üzerinde uluslararası öğrencisi, Türkiye’deki diğer üniversitelere örnek olan projeleri, prestijli değerlendirme kuruluşlarının en başarılı üniversiteleri listesindeki yerini giderek yükselten Gaziantep Üniversitesi, takdir toplamaya devam ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 11:51
GAÜN’e onurlandıran övgüler

Dünyanın 107 ülkesinden, 4 binin üzerinde uluslararası öğrencisi, Türkiye’deki diğer üniversitelere örnek olan projeleri, prestijli değerlendirme kuruluşlarının en başarılı üniversiteleri listesindeki yerini giderek yükselten Gaziantep Üniversitesi, takdir toplamaya devam ediyor.


Son olarak GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen Genç İş Sağlığı Güvenliği (Genç İSG) 2. Sempozyumu öncesi GAÜN’ün tanıtım filmini izleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Dr. Serkan Alkan, “Bu Gaziantep’e ilk gelişim. Üniversitemizi de ilk defa görüyorum. Çok güzel bir şehir ve inanılmaz bir üniversite olduğunu söyleyerek sözlerime başlamak isterim. Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere, Türkiye’de gördüğüm en güzel üniversitelerden birine sahipsiniz. Böyle bir yapımın sizlerin elinde olduğunu görmek çok mutlu etti beni” dedi.


Tanıtım filminde, Rektör Prof. Dr. Ali Gür’ün ‘GAÜN’lü olmak bir ayrıcalıktır’ şeklindeki değerlendirmesine yürekten katıldığını belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı (İSGAM) Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök ise, “Ben de Gaziantep Üniversitesi mezunuyum. Ve bu ayrıcalık ve onuru her zaman taşıyacağım. Sizlere de bu onurlu yolda ilerlediğinizi görmek kendi adıma çok mutlu etti beni” diye konuştu.


İki konuşmacının Gaziantep Üniversitesi’ne yönelik değerlendirmesi, salonu dolduran başta öğrenciler olmak üzere tüm katılımcılardan büyük alkış aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:51
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    55 yaşındaki kadın çocuklarının isteğiyle köye muhtar adayı oldu
    1. 55 yaşındaki kadın çocuklarının..
    2. (Özel) CHP’li belediyenin yaptığı..
    3. GAÜN’de Çanakkale konferansı
    4. Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı
    5. TMSF Başkanı duyurdu! İşte FETÖ'nün..
    6. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    7. Başkan Çelik belediye şantiyelerinde..
    8. "Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"
    9. Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    10. İl Müdürü Yıldız, koltuğunu Sudenur..
    11. Tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü binası..
    12. Başkan Aktepe’den meclis üyelerine..
    13. "Türk İşi Dondurma", İngiliz basınına..
    14. Başkan Can, istişare ve değerlendirme..
    15. KOBİGEL destekleri ESO’da açıklandı
    16. Döviz hesapları faizinden kesinti..
    17. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
    18. Futbol Altyapı Gelişim Projesi..
    19. Down Sendromulu gencin davul şovu
    20. Uzun: “20 bin kişinin üzerimde yükü..
    21. Uber davası sonrası taksi plakalarında..
    22. Forum Magnesia’dan tüm çocuklara davet
    23. Arnavutluk-Türkiye maçına doğru
    24. Elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki..
    25. Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu..
    26. Vali Memiş, “Çiftçimizin yanındayız”
    27. Görgülü "Heybenizi bilgi ile doldurun"
    28. Mahkemeyi kandıran 15 Temmuz..
    29. Kocamaz, Kaşlı Geçici Hayvan..
    30. Şehitleri Anma ve geleneksel Türk..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!