GAÜN’den dünyaya açılma yolunda yeni protokol

Dünyanın 107 ülkesinden 4 binin üzerinde uluslararası öğrencisiyle Uluslararası Üniversite kimliğini giderek sağlamlaştıran Gaziantep Üniversitesi, hem yabancı öğrenci tabanını genişletmek, hem de öğrenci sayısını artırmaya yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) konusunda İşbirliği protokolü imzaladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür arasında imzalanan protokol ile, daha önce başka üniversite ve kurumlarca yapılan sınavların sonuçlarına göre öğrenci alan Gaziantep Üniversitesi, artık çeşitli ülkelerde düzenleyeceği sınavlarla kendi öğrencisini seçecek. GAÜN’ün sınavının sonuçları Türkiye’deki 58 üniversiteye de referans olacak ve bu üniversiteler sonuçlara göre öğrenci alabilecek. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında kurulan ve yöneticiliğini Doç. Dr. Metin Özkan’ın yaptığı Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAUZEM), yabancı uyruklu veya yurt dışından öğrenci alımı konusunda yeni bir politika oluşturduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bundan böyle hedefimize başka ülkeleri de aldık. Böylelikle daha geniş bir coğrafyaya açılacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol ile, bakanlığımızın 12 ülkedeki okulunda da sınav yapacağız” dedi.

MEB ve Yunus Emre Enstitüsü kaynakları kullanılacak

Uluslararası üniversite olma yolunda öğrenci sayısının artırılmasının yanı sıra, çeşitliliğin de önemli olduğunu ifade eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Eğitimde söz sahibi olan dünya ülkeleri hep ileriye gidiyor. Bu durumda mevcut durumu korusak bile geride kalırız. Onun için hep ileriye gitmeliyiz. Bu çalışmalarımızla ana hedefimiz, Gaziantep Üniversitesi ve Türk eğitimini daha iyiye taşımaktır. Bakanlığımızla imzaladığımız protokol sayesinde, artık, 59 merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nün yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığının imkanlarıyla da öğrencilerimizi seçeceğiz. Eskiden, başka üniversite ve kurumların sınavlarıyla yabancı öğrenci alan Gaziantep Üniversitesi, bundan böyle hem kendi öğrencisini seçecek. Hem de yaptığı sınavlar 58 devlet ve özel üniversiteye referans olacak” ifadelerini kullandı.

İlk sınav 4 Mayıs’ta

GAUZEM’in, ilk yabancı uyruklu öğrenci seçme sınavını 4 Mayıs 2019’da yapmayı planladığını da kaydeden Prof. Dr. Gür, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve İran’da Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla düzenlenecek sınavların yanı sıra,Almanya, Avusturya, Hollanda, Kazakistan, KKTC, Ürdün, Lübnan, Sırbistan, Bosna Hersek, Irak, Suriye ve Nijerya’dada Yunus Emre Enstitüsü’nün imkanlarıyla seçme sınavlarının düzenleyeceğini vurguladı. Türkiye’de ise 14 ilde düzenlenecek sınava hem yabancı uyruklu, hem te çifte vatandaşlığı bulunan Türk öğrencilerin katılabileceğini ifada eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür,“Başvurular online tabanlı olacak. Sınav, Türkiye saatiyle belirlenen ülkelerde güvenilirliği yüksek ekiplerce gerçekleştirilecek.Üniversitemizin tanınırlığı da artıracak olan bu uygulama ile daha çok ülkeden, daha çok yabancı uyruklu öğrenciye de ulaşabileceğiz” diye konuştu.