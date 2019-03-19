GAÜN’de Topçuoğlu ve Ekin ile kariyer günleri

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle buluşarak, iş hayatındaki tecrübelerini paylaşırken, İŞKUR Müdürü Sıraç Ekin ise, kurum olarak üniversite öğrencilerin yanında olacaklarını belirtti.

GAÜN Mühendislik Fakültesi’ndeki etkinliğin moderatörlüğünü yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep’in gerek ihracat, gerek girişimciliğiyle Türkiye ekonomisine yön veren bir il olduğunu vurgularken, “Mustafa Topçuoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğuGÜLSAN Holding, Türkiye’nin ilk 500’e giren önemli firmalarından birisi. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluğuyla bilinen girişimci bir şirketin yönetim kurlu başkanlığının yanında, OSB’nin de başkanlığını yürüten Sayın Mustafa Topçuoğlu’nu aramızda görmekten son derece mutluyuz. Ayrıca, diğer konuğumuz İŞKUR Müdürü Sıraç Ekin Bey de, öğrencilerimizin kariyer planlamasının yanı sıra, istihdamına yönelik birçok projenin yaşama geçirilmesi için üniversitemizle yakın ilişkiler içinde olan bir arkadaşımız” dedi.

Altın öğütler

Öğrencilere, “Zengin olmak için değil, başarılı olmak içir çalışın” çağrısında bulunan GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep OSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, “Mutlaka kendinize hedef koyun. Ama, hedefleriniz başarı odaklı olsun. Sadece para kazanmak için koyduğunuz hedeflerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Girişimci olun. Hemen pes etmeyin. Ekip çalışmasına, paylaşıma önem verin. İşle ilgili heyecanınızı kaybetmeyin. Başarılı olmak için en önemli şey dürüstlük. İnsanların dürüst ve şeffaf olmasından daha güzel şey yok. Hem kendiniz rahat edersiniz, hem başkalarının size güveni açısından dürüstlük iş ve özel hayatta en önemli öge. İyi niyetli olmak, başkalarının haklarına saygılı olmak, yöneticiyseniz adaletli olmak çok önemlidir. Karşının söylediğini dinleyin. Yüzde 100 bildiğiniz bir konu da olsa karşıyı dinleyin. Sinirlenmeyin, bağırarak değil sakince anlatın. Sabırlı olun. Bu çok önemli" diyerek tecrübelerini paylaştı.

Türkiye Özal ile sıçrama yaptı

Konuşmasında 5 Organize Sanayi Bölgesindeki 140 binin üzerinde insana istihdam sağlayan Gaziantep’in makine halısı, gıda başta olmak üzere birçok sektörde de dünyanın en çok üreten şehirlerinin arasında yer aldığını anlatan Mustafa Topçuoğlu, sıfırdan başlayıp Türkiye’nin en büyük 500 firması arasına girmeyi başaran GÜLSAN’ın başarı öyküsünü anlatarak, “1984 yılında da Turgut Özal’la birlikte ekonomide rejim değişti. Döviz serbest oldu. Yatırım ve ihracatın önü açıldı. O dönemde Irak’la 1 milyar dolar petrol karşılığı bir serbest ticaret anlaşması yapıldı. Biz Irak’a bir milyar dolarlık mal satacağız. Bunun karşılığında da iki yıl sonra Irak’tan petrol alacağız. İhaleler açıldı. Biz de o sırada üretime yeni başlıyoruz. Biz de Basra’daki bir gübre fabrikasının çuval ihalesine davet edildik. İhale günü geldi, ben Basra’ya gideceğim. Ama bugünkü gibi ulaşım imkanı yok. Uçakla önce Ürdün’e gittim. Oradan bir araç kiralayarak Basra’ya vardım. Basra tam İran-Irak sınırında, savaşın olduğu bölgeye çok yakın. Fabrikaya gittim. Geceyi geçirecek bir yer yok. Şehirden 40 km uzakta bir yer. Bana bir sığınakta kalabileceğimi söylediler. Silah seslerinin altında geceyi orada geçirdim. Ertesi gün ihaleye benden başka katılan olmadı. Çünkü savaş bölgesi olduğu için kimse gelmemişti. Dolayısıyla ihale de bizde kaldı. 3 milyon 260 bin dolarlık bir iş. Hayal edemeyeceğimiz bir rakam. O zamanlarda Türkiye’nin toplam ihracatı 25 milyar dolar civarında. Kapasitemizin tamamı kadar bir iş. Bu ihalenin ardından hemen kapasite artışına gittik. O gün tüm riskleri göze alarak savaş bölgesine gitmeseydim, belki bugün bu seviyede olmazdık. Çünkü biz o fabrikanın ihalesini aldıktan sonra, Irak’taki 6 gübre fabrikasının tamamının torba ihtiyacını karşıladık. Kimsenin gitmediği bir dönemde orada biz olduğumuz için her zaman bize pozitif ayrımcılık yaptılar. Sürekli yeni yatırımlarla da kapasitemizi büyüttük. Aylık 1 milyon torba kapasitesiyle başlayan Gülsan Sentetik’te bu gün aylık 30 milyon adet çuval üretim kapasitemiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

Dünya halıcılık merkezine öncülük ettik

GÜLSAN Holding olarak Gaziantep’in dünya halı üretim merkezi olmasına da öncülük ettiklerini söyleyen Topçuoğlu, 1994’de Gaziantep’in toplam halı ihracatının 30 milyon Dolar olduğunu ve halı üretiminde akrilik ve yün iplik kullanıldığını anımsatarak, “Gülsan olarak, o dönemde halı üreticilerinin karşı çıkmalarına rağmen risk alarak polipropilen iplik yatırımı yaptık. Halıcılar PP ipliği kullanmadı. Hatta bir halıcıya bu ipliği satmak için götürdüğümde, ipliği elinin tersiyle kenara iterek, ’Boş ver ipliği. Sen ne içersin onu söyle’ dedi. O zaman moralimiz çok bozuldu ama yılmadık. Bunun üzerine bir halı tezgahını kiralayarak PP iplikle halı dokuduk. Halı çok büyük talep gördü. Ve tüm halıcılar bu ipliği kullanmaya başladı. Yıllar içerisinde biz büyüdük, halı sektörü büyüdü, teknoloji değişti. Bu yıl Gaziantep halı ihracatında 1,5 milyar doları yakalayacak. Ve bunun yüzde 90 polipropilen halıdır. Biz GÜLSAN olarak risk alarak bu şehrin gelişimine, bu sektörün büyümesine öncülük ettik" ifadelerini kullandı.

Topluma karşı sorumluluklarımız var

Topçuoğlu Ailesi’nin sosyal sorumluluk projelerini de anlatan Mustafa Topçuoğlu, "Bu şehirde üretim yapan, bu şehirde kazanan bir aile olarak topluma karşı sorumluluklarımız olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Naci Topçuoğlu MYO, Ali Topçuoğlu Otomotiv Endüstri Meslek Lisesi, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Ali Topçuoğlu Cami, Mustafa Topçuoğlu Cami ve Kilis’te yaptırdığımız 200 kişilik kız öğrenci yurdu sosyal sorumluluğumuzun gereğidir. Bunun yanında tüm çalışanlarımızın üniversitede okuyan tüm çocuklarına sayı sınırı olmaksızın burs veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşkur üniversitemiz ve öğrencimizin yanında

Topçuoğlu’ndan sonra konuşan İŞKUR Müdürü Sıraç Ekin ise, Gaziantep Üniversitesi ile son derece başarılı projelere imza attıklarını belirterek, “İŞKUR olarak biz size nasıl bir fayda sağlarız? Şu anda eğitim hayatındasınız ama eğitim sonrasında ne yapacaksınız ve sizin için bizler ne yapabiliriz? Sizin için güçlü gelecek temin etmek adına beraber çalışmamız, size birtakım fırsatlar sunmamız gerekiyor. Dünya’da dijitalleşen 4.0 devrimi yayılıyor. Ülkemiz de bunun gerisinde kalmayacak 4.0’ı konuşmamız gerekiyor ve o alanda yetişmeniz gerekiyor. Yani geleceğin meslekleri unutmamamız gerekiyor. İŞKUR bünyesinde yurt sathında yayılmış işbaşı eğitim programlarımız öğrencilik ve mezuniyet sonrası, mezuniyet öncesinde de kullanılan bir program. Hem staj imkanlarımızın engellenmemesini de sağlıyor hem de size maddi imkan sunuyor. Hem de tecrübe kazanmanıza sebebiyet veriyor. İş kulüpleri oluşturduk. Bu iş kulüplerinde bizim meslek danışmanlarımız sizlere daha geniş imkan sunma, daha büyük fırsat tanıma imkanları tanıyacak ki daha çok konuşma ve iş arama teknikleri yöntemlerini tecrübe edeceklerdir ve iş tecrübesi sahibi olmaya sevk edeceklerdir. Mesleki eğitim programlarımız var ve en önemlisi işe ilk adım projesi diye nitelendirdiğimiz ve tamamen üniversite mezunu gençleri ilgilendiren bir projemiz. Bu proje yeni hayata geçiyor. Bu projeyle beraber sanayicilerimize bir takım teşvikler uygulanacak ki siz değerli üniversite mezunları istihdamda daha fazla kalasınız” diye konuştu.

Etkinliğin ardından Rektör Gür ve etkinliği izleyen konuklar Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ile birlikte İŞKUR Artı Hizmet Noktası’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında bazı öğrencilerin kayıtları da yapıldı.